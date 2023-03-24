Витягаймо пуховики: синоптик налякала прогнозом погоди на найближчі дні

У період з 28 по 29 березня у більшості регіонів України очікується значне похолодання. Синоптик Наталка Діденко попереджає, що на заході країни похолодає з 27 березня, тоді як на сході до 28 березня залишатиметься тепліше.

Активний південний циклон і зниження температури

Активний південний циклон із Середземномор’я у супроводі атмосферних фронтів спричинить зниження температури повітря в більшості регіонів до 2-5 градусів тепла вдень та до 2-5 градусів морозу вночі. Циклон також принесе опади, які випадатимуть на охолоджені поверхні та змішуватимуться з холодним повітрям з півночі та північного заходу.

Внаслідок цього дощі переходитимуть у мокрий сніг та сніг, в окремих районах спостерігатиметься налипання мокрого снігу. Діденко радить водіям почекати з переходом на літні шини у зв’язку з майбутніми погодними змінами.

Прогноз погоди на 25 березня

25 березня у західних областях України очікуються дощі, які також зачеплять Житомирську, Чернігівську та Київську області. На решті території країни буде суха погода з денною температурою від +14 до +19 градусів тепла. У західних областях та на узбережжі морів температура може становити від +10 до +12 градусів.

У Києві в суботу ввечері можливий невеликий дощ, а вдень буде переважно сухо і тепло, температура повітря прогріється до +17 градусів.