Стало відомо, по якому показнику lifecell випереджає Київстар та Vodafone

Серед українських телеком-операторів постійно точиться запекла боротьба за першість. Однак зазвичай лаври переможця дістаються одній з двох найчисельніших за кількістю клієнтів компаній в країні. Та цього разу на перший план вийшов найменший з «великої трійки» оператор стільникового зв’язку lifecell. Він неочікувано випередив своїх головних конкурентів за одним із провідних показників.





За результатами 3-го кварталу поточного року 83% абонентів lifecell виявилися користувачами смартфонів. Це досягнення оператор підкреслив у своєму квартальному звіті. За даними на 1 жовтня 2022 року кількість клієнтів lifecell, що користуються «розумними телефонами», склала 7,4 мільйона. При цьому загальна кількість абонентів телеком-компанії нараховує 8,9 мільйона чоловік.

Тим часом перший у рейтингу операторів України Київстар за відсотком смартфонізації опинився аж на третьому місці. Серед його клієнтів 18 мільйонів користувачів смартфонів, а це лише 70% від усієї абонентської бази Київстар. Однак варто зазначити, що за останній рік смартфонів у мережі популярного оператора стало на 1,5 мільйона більше. Найімовірніше це пов’язано із висококласним сервісом, який пропонує Київстар в сегменті 3G- та 4G-інтернету.

Другий за чисельністю користувачів український оператор Vodafone став другим також за показником смартфонізації. Він не надто випередив Київстар та завершив третій квартал 2022 року з 71% абонентів власників смарт-пристроїв. З 19 мільйонів клієнтів Vodafone сучасними засобами зв’язку користується близько 13,5 мільйона.

Показник смартфонізації є дуже важливим для сучасних операторів, адже характеризує якість інтернету, Bluetooth, та інших параметрів, важливих для користувачів «розумних пристроїв». Тож лідерство за цим критерієм багато означає для стільникової компанії, свідчить про її прогресивність та великі перспективи на майбутнє.

Позатим, загальний рівень смартфонізації в Україні складно визначити, навіть володіючи даними від трьох наймасовіших операторів. Велика кількість українців має більш ніж один мобільний телефон. До того ж смартфони часто обладнані кількома слотами для сім карт.