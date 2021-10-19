Почти вдвое: украинцам обещают дорогой хлеб и сладости

Подорожание газа и Европе до рекордных показателей значительно увеличит стоимость продуктовой корзины для украинцев. В первую очередь поднимутся в цене продукты, которые мы всегда считали наиболее доступными – хлеб, овощи и сладости, ведь их производство требует наибольших энергозатрат.





Газ – не единственный энергоноситель, который в этом году значительно вырос в цене. Уголь и нефть также не отставали. Но именно газ побил все возможные рекорды, достигнув ставки в $1900 за тысячу куб. м. Учитывая такие заоблачные цены, затраты на производство в пищевой промышленности также выросли не на шутку.

Большинство пищевых продуктов требуют использования различных энергоносителей чуть ли не на каждом шагу производственного цикла. Взять хотя бы хлеб, который нуждается в газе и электричестве для обработки зерна, изготовления муки и собственно выпечки. Яйца, молоко и даже овощи – все эти продукты являются зависимыми от газа, ведь нуждаются по меньшей мере в стабильном тепловом режиме. Даже развоз продуктов по магазинам – это миллионы литров бензина и сжиженного газа, которые также сейчас стоят немало.

Однако наибольший акцент эксперты в области пищевой промышленности все же делают на подорожание выпечки. Кроме значительных энергозатрат, для ее производства требуется также большое количество подсолнечного масла и сахара. А эти два продукта за последние месяцы выросли в цене почти на 90%.

По подсчетам Госстата расходы производителей пищевой продукции в течение текущего года увеличились аж на 41%. А цены пока что выросли всего на 11%. Поэтому рано или поздно предприятиям придется «отбивать» свои затраты, закладывая их в цену продукции.

Сейчас эксперты прогнозируют рост цены хлеба по крайней мере на 1,5% каждый месяц. Причем такая тенденция продолжится и с началом нового 2022 года. Зато торты могут подорожать на все 40-50%. Не стоит ждать низких цен и на тепличные овощи. Предприниматели будут вынуждены продавать их по сверхвысокими ценам, из-за больших расходов на обогрев теплиц. Вся надежда на импортируемые огурцы и помидоры, которые также будут не слишком дешевыми.