Зарплата до $2000: де українцям найвигідніше працювати під час війни

Повномасштабна війна в Україні суттєво змінила структуру ринку праці. Деякі галузі втратили свою популярність, відповідно й доходи задіяних в них українців значно знизилися. Попри це низка сфер діяльності, навіть із початком бойових дій, не стали менш престижними. Вони й досі пропонують велику кількість вакансій та високі зарплати до 70 тис. грн.





За даними кадрового порталу GRC.UA, найбільші зарплати в Україні зараз отримують спеціалісти, що працюють у п’яти провідних галузях. Зокрема:

IT, телекомунікації та інтернет – середня зарплата 70, 9 тис. грн;

менеджмент вищої ланки – 45,3 тис. грн;

консультування – 33 тис. грн;

тренінги та управління персоналом – 28,5 тис. грн;

нерухомість та будівництво – 26 тис. грн.

Натомість галузі, які зазвичай були в топі та регулярно розміщували на кадрових порталах чимало вакансій, зараз переживають не найкращі часи. Серед них туристична та сфера HoReCa (готелі, ресторани й кафе). В гарячий сезон, кількість робочих місць у таких галузях збільшувалася ледь не в рази. Але цього літа кухарів, покоївок, офіціантів та туристичних агентів наймають вкрай мало.

Аналітики GRC.UA також розповіли, в яких сферах відчутно знизилася зарплатня. Зокрема набагато менші суми роботодавці пропонують медикам та фармацевтам – в середньому 17,6 тис. грн. Менше тепер заробляють і представники галузі маркетингу – орієнтовно 19,6 тис. грн. Незважаючи на це, обидві галузі не втрачають своїх позицій в переліку найбільш затребуваних і регулярно розміщують на сайтах із пошуку роботи нові вакансії .

Нагадаємо, що українці, які стали безробітними під час війни, зараз можуть знайти собі роботу навіть не виходячи з дому. Чимало онлайн-професій не потребують спеціальної освіти чи значного досвіду. В той же час вони дозволяють заробляти до 1000 грн в день. Серед таких професій веб-дизайнер, копірайтер, маркетолог, менеджер інтернет-магазину тощо.