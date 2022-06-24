ВСУ покидают Северодонецк: Гайдай рассказал, в чем причина отступления

Украинские защитники получили приказ покинуть Северодонецк. Это стратегическое отступление имеет целью сохранить жизнь воинов и улучшить их позиции. Ведь оставаться в почти полностью уничтоженном врагом городе не только рискованно, но и совсем неэффективно.





О причинах выхода военных частей, которые защищают Северодонецк, рассказал Сергей Гайдай, глава Луганской областной военно-гражданской администрации. Он пояснил, что город уже четвертый месяц подряд беспощадно обстреливается врагом, в результате чего полностью разрушена вся инфраструктура. Уничтожены или повреждены уже около 90% зданий, в том числе и защитные сооружения, которые располагались в промышленной зоне города.

Из-за столь значительных разрушений украинским военным с каждым днем становится все сложнее защищать свои позиции. Число погибших растет и дальнейшее пребывание в Северодонецке теряет для Вооруженных сил Украины всякий смысл.

Поэтому в целях сохранения боевого состава высшее военное руководство приняло решение об отступлении войск с территории Северодонецка. Такая стратегия позволит украинским защитникам занять выгодные огневые позиции и вернуть себе преимущество на этом участке фронта.

Подтолкнула командование ВСУ к стратегическому отступлению и информация о наступлении российских войск со стороны населенных пунктов Тошковка и Золотое в направлении Лисичанска. К тому же, на границах города уже неоднократно были замечены вражеские диверсионно-разведывательные группы. Хотя, благодаря слаженной работе украинских военных, им не удалось добиться успеха и проникнуть в город.

По словам Гайдая, запланированное отступление началось в ночь на 24 июня. Перед выходом из города воины ВСУ и бойцы Иностранного легиона дали последний бой врагу. Сейчас они двигаются в сторону новых укрепленных позиций, откуда смогут значительно эффективнее обстреливать россиян и провоцировать еще большие потери как в технике, так и в живой силе.