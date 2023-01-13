Три знака зодиака в январе станут одинокими: их отношениям придет конец

Январь для трех знаков зодиака станет одним из худших месяцев 2023 года. Их ждут серьезные проблемы в романтической сфере. Под вопросом окажутся отношения Овнов, Близнецов и Весов. Хотя астрологи утверждают, что любовь можно спасти, если приложить достаточно усилий.

Овен

Для Овнов первый месяц года станет настоящим испытанием. Их отношения будут «трещать по швам». Напряжение между партнерами будет расти с каждым днем, а огненный характер Овна только усугубит ситуацию.

Астрологи настойчиво советуют Овнам на время дистанцироваться от парнера, например ненадолго уехать за город. Представителям знака просто необходимо побыть наедине с собой и разобраться в собственных чувствах. Возможно, они взвесят все «за» и «против» и примут решение разорвать отношения. Но если все же поймут, что игра стоит свеч, получат сумасшедшую мотивацию работать над отношениями.

Близнецы

Уроженцы знака могут внезапно бросить партнера после многолетних отношений. Однако астрологи советуют Близнецам не торопиться с окончательным решением, особенно если к нему подтолкнуло новое увлечение. Человек, ради которого представители знака решат покончить с предыдущими отношениями, может их сильно разочаровать.

Но даже если новые отношения все же сложатся, Близнецам не стоит тратить на них слишком много эмоций и строить «воздушные замки». Сначала нужно как следует узнать друг друга, а уже потом можно начинать планировать совместное будущее.

Весы

В конце месяца Весы рискуют остаться одинокими. Причем потерять представители знака могут не только любимого человека, но и привычный круг друзей и знакомых. Они останутся наедине со своими страхами и негативными эмоциями и начнут отчаянно искать какую-либо поддержку.

Новых отношений в январе Весам не обещают. Более того, советуют не искать знакомства с представителями противоположного пола. Вместо этого лучше позаботиться о собственном здоровье и психологическом состоянии. Ведь только исцелившись от прежних травм, Весы снова смогут по-настоящему влюбиться.