Перевірте картку: кредитний ліміт ПриватБанку заганяють на тисячі в мінус

Клієнт державного ПриватБанку став боржником фінустанови, не витративши ані копійки. Громадянин дізнався, що на його карту взяли кредит у 80 тис. грн, і тепер він повинен повернути позичку. Під час зняття такої великої суми банк не надіслав чоловіку жодного сповіщення для підтвердження операції, а тепер навідріз відмовляється анулювати борг.





Про таку проблему із ПриватБанком постраждалий клієнт розповів на профільному форумі Міністерства фінансів.

«Я дізнався про кредит абсолютно випадково. Адже з банку мені не прийшло ні одного повідомлення про зняття грошей. Коли зрозумів, що сталося, одразу ж подав заявку на компенсацію. Однак наступного дня мені відмовили, навіть не розглянувши справу», – поскаржився клієнт.

За словами постраждалого, банк не провів жодного розслідування та навіть не спробував з’ясувати, чому сталася така помилка.

Що відповіли у ПриватБанку?

У своїй відповіді на скаргу клієнта представники Привату пояснили, що не можуть нічим допомогти та порадили звернутися зі своєю проблемою до правоохоронних органів. У фінустанові впевнені: проблема з кредитом – це справа рук шахраїв. Сповіщення ж за версією банку не приходили тому, що гроші знімали за допомогою мобільного додатку, або ж з використанням клонованої картки.

Громадянину пояснили, що просто «пробачити» такий великий кредит не можуть й укотре нагадали про необхідність дотримуватися заходів безпеки при користування карткою. У ПриватБанку підкреслили: фінансове шахрайство зараз досягло такого рівня, що компенсувати кожному клієнту його втрати фінустанова просто не зможе. Та й не входять такі справи у юрисдикцію банку.

«Пошук злочинців – це робота правоохоронців. Саме вони повинні проводити розслідування та затримувати підозрюваних. Адміністрація ж банку не має до цих процедур жодного відношення», – зазначили у державній фінустанові.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿