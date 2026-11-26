Hyundai шукає спосіб пожвавити продажі електроседана Ioniq V у Китаї. У базі даних китайського Міністерства промисловості та інформатизації (MIIT) з’явилася версія EREV, тобто електромобіль із бензиновим двигуном, який лише заряджає батарею й не крутить колеса.

Роль генератора виконуватиме 1,5-літровий атмосферний мотор BAIC A156A1 потужністю 70 кВт (94 к.с.), який уже використовують у моделях ArcFox. Колеса крутитиме єдиний електромотор на задній осі потужністю 151 кВт (202 к.с.), а максимальна швидкість обмежена 170 км/год. Літій-залізо-фосфатну батарею постачає CATL, але її ємність, витрата пального та запас ходу на електриці поки невідомі.

Розміри не змінилися. Довжина седана становить 4900 мм, ширина 1890 мм, висота 1470 мм, а колісна база 2900 мм. Залежно від версії авто отримає 17- або 19-дюймові колеса. У переліку опцій є шумоізоляційне лобове скло, бокові вікна із захистом від ультрафіолету, камери навколо кузова, паркувальні датчики спереду й ззаду та невеликий спойлер на кришці багажника.

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Електричний Ioniq V вийшов у Китаї 29 вересня за ціною 109 900–139 900 юанів, тобто приблизно 680–870 тис. грн. Однак за вересень і жовтень покупцям передали лише 870 машин, що для Hyundai дуже скромно. Версія з «подовжувачем» запасу ходу має привабити тих, кого лякає нестача зарядних станцій. В Україні модель офіційно не продається, і про її вихід на інші ринки поки не повідомляли.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Hyundai випустила IONIQ V із запасом ходу до 650 км та 27-дюймовим екраном.