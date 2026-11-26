Mozilla додала у Firefox невелике, але зручне нововведення. На панелі інструментів браузера тепер є окрема кнопка, яка миттєво прибирає сліди вашої активності в мережі. Шукати потрібний пункт у налаштуваннях більше не доведеться.

Кнопка з іконкою полум’я вже доступна у Firefox 161. Одне натискання видаляє історію відвідувань і завантажень, файли cookie, дані сайтів, тимчасові файли, збережені дані форм, а також дозволи й налаштування окремих вебресурсів.

Обсяг очищення можна вибрати самостійно. Якщо потрібно, браузер зітре все одразу, включно з cookie, кешем і даними сесій. А можна обмежитися лише історією та кешем, щоб не злетіли налаштування сайтів і не довелося знову входити в облікові записи.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

У Mozilla кажуть, що функція стане в пригоді передусім тим, хто користується одним комп’ютером разом із родиною і не хоче випадково показати свої пошукові запити. Звісно, очистити дані браузера можна було й раніше вручну, але окрема кнопка робить це в рази швидше. Оновлення до свіжої версії приходить автоматично, а перевірити його можна в меню «Довідка» → «Про Firefox».

Нагадаємо, раніше ми писали, що Mozilla Firefox отримав Менеджер профілів.