Після гучної історії з телевізорами LG у стеженні запідозрили ще одного великого виробника. Власник смарт-телевізора Hisense розібрався, що пристрій робить у фоні, і виявив, що той постійно надсилає рекламній компанії Nexxen своєрідний «відбиток» звуку, який зараз грає на екрані. Цього достатньо, щоб визначити, яку передачу, фільм чи рекламу дивиться людина.

Дослідження опублікував на GitHub розробник Габріел Вернек. Він перевіряв британську модель Hisense 55U65QEVS із фірмовою системою VIDAA U09.60, якою також оснащено багато телевізорів бренду, що продаються в Україні.

Що саме передає телевізор

За збір даних відповідає фонова служба HamService, яка працює за технологією автоматичного розпізнавання контенту (ACR). Вона бере не звук із мікрофона, а вже декодований звук, який телевізор відтворює. Тож під аналіз потрапляє все підряд, навіть консоль, тюнер чи ноутбук, підключені через HDMI.

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Кожну чверть секунди система стискає останню секунду звуку в рядок із 72 біт, по одному на кожну частотну смугу. Приблизно кожні 2,7 секунди телевізор відправляє на сервери Nexxen пакет із десяти таких рядків разом з ідентифікатором пристрою, часом, назвою застосунку та номером входу. Відтворити з цього розмову чи звук неможливо, проте для впізнавання відомого саундтреку чи рекламного ролика такого «відбитка» цілком вистачає. Під час тесту автор зафіксував, що сервіс справді знайшов збіг із документальним фільмом, який він дивився.

Найнеприємніше, що вимкнення персоналізованої реклами в налаштуваннях нічого не змінює. Згода на збір даних захована в окремому пункті та вмикається автоматично, якщо під час першого налаштування телевізора натиснути «Прийняти все».

Пункти Enhanced Viewing Service, які відповідають за збір даних про перегляд

Як вимкнути стеження

Автор дослідження радить перевірити два розділи меню. Спершу відкрийте «Налаштування» → «Підтримка» → «Відмова від відповідальності та конфіденційність» → «Обмін даними, конфіденційність та EULA» і зніміть позначку з пункту згоди на Enhanced Viewing Service. Потім зайдіть у «Налаштування» → «Система» → «Розширені налаштування» → Enhanced Viewing Settings і переконайтеся, що автоматичне розпізнавання контенту (Automatic Content Recognition) вимкнене. Назви пунктів можуть трохи відрізнятися залежно від моделі та мови меню.

Після цього телевізор перестав з’єднуватися з Nexxen, хоча сама служба HamService продовжила працювати у фоні. Тож не виключено, що оновлення прошивки знову ввімкне збір даних, і налаштування варто періодично перевіряти.

Варто зазначити, що поки йдеться про перевірку однієї моделі, а масштабнішого розслідування ще не проводили. Hisense ситуацію не коментувала.

Нагадаємо, раніше ми писали, що телевізори LG звинуватили у стеженні за користувачами, а також про те, що телевізори Hisense примусово показують рекламу.