HONOR 90 GT запропонує графіку в іграх на рівні ПК

Напередодні презентації нового смартфона HONOR 90 GT, яка відбудеться 21 грудня, один з топ-менеджерів компанії розкрив деякі цікаві подробиці про пристрій.

За словами директора з маркетингу HONOR Цзян Хайронг-Харрісона, “смартфон встановить новий стандарт для мобільних ігор завдяки найвищій якості дисплея і ефективному налаштуванню чіпсета”.

Нещодавній витік показує вужчі рамки з трьох сторін порівняно з iPhone 15 Pro. Уже відомо, що HONOR 90 GT працюватиме на чипі Snapdragon 8 Gen 2, а в максимальній конфігурації запропонує колосальні 24 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 1 ТБ. Також смартфон буде оснащений двома камерами по 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення (OIS).

Інші подробиці про характеристики доведеться почекати.