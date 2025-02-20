Apple випустила “доступний” iPhone: що під капотом у e-шки

19 лютого Apple представила новий «бюджетний» у лапках iPhone останнього покоління. Інсайдери припускали, що представлять iPhone SE четвертого покоління, але цього не сталося.

Дисплей нового пристрою – Super Retina XDR OLED на 6,1» (2532х1170). Зовнішній вигляд нагадує iPhone 14. Частота екрану залишилася незмінною – всього 60 Гц. Яскравість від 800 до 1200 ніт. Фронтальна камера і датчики заховані під широким чубчиком зверху. Тильна сторона пристрою аскетична – тільки одна камера і звичний логотип яблука. Присутня кнопка «Дія» – на неї можна призначити будь-яку функцію для швидкого доступу, наприклад запуск ліхтарика, камери.

Девайс базується на SoC Apple A18 останнього покоління – це шестиядерний процесор. Є підтримка штучного інтелекту – всередині 16-ядерний нейронний чип. Компанія повідомила, що цей чіп на 80% швидший, ніж A13 Bionic, який був в iPhone 11.

Важливе оновлення – чип С1, який відповідає за підтримку 5G. Це власна розробка компанії Apple.

Підкачала основна камера – вона всього лише одна (ƒ/1,6) на 48 мегапікселів з 2-кратним зумом. Досить незвично бачити сучасний смартфон з однією камерою. Камера вміє записувати відео в 4K при частоті кадрів 60 в секунду. Фронтальний сенсор не змінився – 12 мегапікселів, ƒ/1,9 і 4K/60. До речі, фотографії виходять хорошими.

iPhone 16e

Бездротової зарядки MagSafe новий пристрій не має, але є підтримка звичайної бездротової (7,5 Вт).

Також є підтримка eSIM, Wi-Fi 6, NFC і Bluetooth 5.3. Увімкнеться новий девайс уже разом з iOS 18.

Новий iPhone з’явиться в продажу 28 лютого. За модель з пам’яттю 128 гігабайт потрібно буде заплатити 599$, версія з 256 ГБ буде дорожче на 100$, а максимальна пам’ять в 512 ГБ обійдеться покупцеві в 899$.