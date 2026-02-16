Samsung Galaxy S26 Ultra проти S22 Ultra: чи варто оновлюватися через 4 роки?

Вже наступного тижня очікується презентація нового флагмана Samsung Galaxy S26 Ultra. Напередодні анонсу відомий інсайдер Anthony провів детальне порівняння новинки з моделлю 2022 року — Galaxy S22 Ultra, щоб показати, як змінилися технології за чотири покоління.

Екран: від вигинів до плоскої досконалості

Найпомітнішою зміною стане дисплей. Якщо S22 Ultra мав вигнутий 6,8-дюймовий екран з яскравістю 1750 ніт, то S26 Ultra отримає плоску 6,9-дюймову панель нового покоління M14. Пікова яскравість зросла до понад 2600 ніт, а захист забезпечує новітнє скло Gorilla Glass з антибліковим покриттям та вбудованою функцією приватності (захист від сторонніх поглядів).

Камери: мегапіксельна гонка

Фотоможливості також зазнали кардинальних змін. На зміну сенсорам 108+12+10+10 Мп прийшов набір з 200 Мп (основна), 50 Мп (надширококутна), 10 Мп (телевік) та 50 Мп (перископ). Новий основний модуль дозволяє гнучко перемикатися між роздільною здатністю від 12 до 200 Мп, а оновлена оптика має забезпечити кращу якість зйомки за будь-якого освітлення.

Продуктивність та автономність

Galaxy S26 Ultra став не лише потужнішим, але й ергономічнішим. Смартфон «схуд» до 214 г (проти 229 г у попередника) і став тоншим (7,9 мм проти 8,9 мм). При цьому інженерам вдалося покращити систему охолодження та швидкість зарядки: дротова зросла з 45 до 60 Вт, а бездротова — з 15 до 25 Вт. Також суттєво прискорилася пам’ять: новий стандарт UFS 4.1 замість UFS 3.1 та оперативна пам’ять зі швидкістю 10,7 Гбіт/с. Базова версія накопичувача тепер стартує з 256 ГБ. Приємним бонусом стане підтримка оновлень протягом 7 років.