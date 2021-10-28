Названо смартфон Samsung, від покупки якого варто відмовитись

Часи, коли у бюджетному сегменті безроздільно домінували китайські компанії, вже минули. Samsung спустився з небес і робить розумні недорогі апарати, які виходять відразу в двох бюджетних лінійках: перша – Galaxy A, трохи преміальніша, друга – Galaxy M, поєднує прості та практичні девайси з оптимальним за мірками бренду співвідношенням ціна/якість.





На жаль, другий модельний ряд останнім часом почав засмучувати. Раніше «емки» справді виділялися, згадаємо хоча б Galaxy M31 або M51, які рвали всіх конкурентів з автономності. Але цього року Samsung заповнила лінійку сумнівними апаратами без великої батареї та з ціною, як у аналогів із основної А-серії.

Наочний приклад – Galaxy M22. Він коштує 5999 гривень і пропонує 6.4-дюймовий HD+ дисплей з частотою оновлення 90 Гц, процесор Helio G80, квадрокамеру 48+8+2+2 МП, NFC мітку і батарею ємністю 5000 мАч. Упустимо з уваги, що майже такі самі характеристики має Redmi 9 за 3 тисячі гривень, адже навіть внутрішню конкуренцію модель з тріском програє.

Справа в тому, що за аналогічні гроші Samsung продає Galaxy A22 з тим самим дизайном і характеристиками, у якого є додаткова фішка – оптична стабілізація в основній камері. OIS зазвичай ставлять лише у флагманські моделі, оскільки вона серйозно покращує якість фотографій за недостатнього освітлення. Зрозуміло, що за таких розкладів брати потрібно саме A22.

Якщо камера для вас не є ключовою фактів вибору, в цьому бюджеті є маса гідних альтернатив. Виділимо Xiaomi Poco X3 Pro та Realme Narzo 30 . Перший, трохи дорожчий, має крутий 120-герцовий IPS-екран і процесор Snapdragon 860 – він потужніший, ніж будь-який смартфон до 20 тисяч. А Realme це просто добре збалансований апарат з реактивною зарядкою, який перевершує M22 за всіма параметрами, і коштує при цьому не так вже й дорожче.