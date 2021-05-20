Розквітла нова афера з паспортами українців в інтернеті

Нещодавно з’явилося цікаве оголошення про сайт, який пропонує роботу прямо на дому, і все що треба, це просто нанизувати бусини на ниточки, а за це ще й досить непогані кошти отримувати. Але є і нюанс, треба заплатити 700 грн в якості залогу, який в момент викупу всієї партії бус буде повернуто. Ці люди навіть надають гарантії, і аби людина повірила, що все чесно, відправляється фото документів керівника, який в результаті буде винним у втраті коштів.





Що ж сталося

Декілька днів тому таку інформацію опублікувала дівчина, яка побачила свій паспорт від представників шахраїв. Як виявилося, дані її паспорту було викрадено, і тому постраждалій довелося навіть паспорт міняти.

Саме цікаве, що було ще й селфі з паспортом. Як повідомляє жінка, дане фото вона робила, а потім вислала його до працедавця з ціллю працевлаштування на віддалену роботу. Скоріш за все, доступ до електронної скриньки компанії було зламано.

Це не перший випадок подібних дій шахраїв в інтернеті, адже таким чином вдається відвести від себе всі підозри і скинути їх на другу людину. Нерідко на чужі паспорти злочинці оформлюють і онлайн кредити, і від цього також страждає лише та людина, паспорт якої було використано. Випадки з чужими паспортами бувають і на OLX, коли ведеться шахрайство в справі житла, зловмисники використовують і чужі фото паспортів і навіть персональні дані беруться другої людини.

Джерела витоку інформації

На даний момент чужі фото з паспортом і просто фото паспорту купити може абсолютно кожен. Це можна зробити як в інтернеті, так і в телеграмі. Так, коштують такі послуги недорого, саме це і приваблює зловмисників та відкриває перед ними нові можливості.

Іноді буває так, що бази даних банку чи компанії страждають від дій хакерів, і в таких випадках вони повністю отримують доступ до клієнтських баз, в яких є абсолютно вся інформація про ту чи іншу людину.

Довірливі українці потрапляють на гачок і під час пошуку роботи. Шахраї пропонують роботу, а люди думають, що все чисто і прозоро, тому під час офіційного працевлаштування дуже часто відправляють свої паспортні дані, дані банківських карток і навіть фото з паспортом. В результаті виявляється, що роботи ніякої і не було, лише з’являються нові проблеми.