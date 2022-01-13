В газеті з 50-х років знайшли точний опис сучасного смартфону

Чи можна зазирнути у майбутнє? Складне питання, але якщо підійти до нього науково і взяти за відправну точку ключові тренди та перспективні технології, то можна якщо не передбачити майбутнє, то з достатньою точністю спрогнозувати його. І якщо повну картину майбутнього вкрай важко уявити, окремі його фрагменти цілком можливо.





Ви будете здивовані, коли дізнаєтесь, що точний опис сучасних смартфонів з’явився за чотири десятиліття до їх появи! В одній із газет, випущеній далекого 1953 року, уважні люди знайшли цікаву статтю. Вона була написана Марком Салліваном, який працював у ці роки керівником американської телефонної компанії Pacific Tel and Tel. Салліван розповідає про те, якими будуть, на його думку, телефони у далекому майбутньому. Він, зокрема, пише про те, що телефони не матимуть номеронабирачів, а під час спілкування ними, люди зможуть бачити один одного.

І якщо в 1953 році до таких прогнозів можна було ставитися тільки як до фантастики, то, читаючи статтю зараз, можна тільки дивуватися прозорливості людини, яка жила в той далекий час. Фактично він вказав на те, що смартфони будуть мати сенсорні екрани, а люди зможуть спілкуватися по відеозв’язку. Найголовніше ж у тому, що телефони стануть настільки компактними, що люди зможуть носити їх собою.