Людство зіткнеться з катастрофічною спекою в найближчі 30 років

Фахівці з Швейцарської вищої технічної школи Цюріха змоделювали зміна клімату в найближчі десятиліття і прийшли до невтішного висновку. Через глобальне потепління Земля буде до семи разів частіше страждати від екстремальної спеки. Періоди пекла будуть проходити хвилями в різних частинах світу.





При цьому загальна температура на планеті теж буде підвищуватися – приблизно на 0,2 ° C за десятиліття. До 2100 року на Землі в цілому стане тепліше більш ніж на 3 ° C. Здається, що це незначні зміни. Але вчені попереджають: Земля ще ніколи за всю історію людства нагрівалася так сильно, як зараз.

Найнеприємніше в цій ситуації полягає в тому, що, за даними дослідників, навіть якщо скорочувати кількість шкідливих викидів в атмосферу почнуть вже зараз, рекордні температурні аномалії в найближчі 30 років все одно будуть відбуватися. Але це рішення сприятливо позначиться на більш далекому майбутньому.

Цього року Земля зіткнулася з по-справжньому спекотним літом. Так, 10 і 11 липня температура в національному парку США Долина Смерті досягла +54 ° C. Це всього на кілька градусів менше світового рекорду. Вчені пояснюють температурні аномалії «тепловими куполами» , які влітку накрили не тільки Америку, а й інші місця планети.