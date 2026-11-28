Для багатьох Siemens — це насамперед мобільні телефони початку 2000-х. C35, M35, ME45, S55, CX65 продавалися поруч із Nokia, Motorola та Sony Ericsson, власники обговорювали прошивки, міняли корпуси й завантажували на них Java-ігри. Для цілого покоління ці апарати були першими телефонами в житті.
Мало хто тоді замислювався, що мобільники для Siemens були лише невеликою частиною величезного бізнесу. Компанія одночасно займалася промисловими заводами, залізницями, енергетикою, медичною технікою та зв’язком. А сучасна Siemens взагалі заробляє здебільшого на технологіях, які звичайна людина рідко бачить безпосередньо. Саме тому доля компанії склалася зовсім не так, як у Nokia.
Siemens ніколи не була лише про телефони
Siemens спочатку взагалі не виробляла телефонів. Компанія з’явилася ще у 1847 році як невелика майстерня з випуску телеграфного обладнання. З колективу приблизно в десять людей вона поступово виросла в один з найбільших електротехнічних концернів світу.Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин
Мобільники були лише одним із багатьох напрямів. Паралельно інші підрозділи займалися автоматикою для заводів, залізничним обладнанням, електромережами, медичними сканерами та електростанціями. І масштаб у цих бізнесів був зовсім інший.
Програмне забезпечення й контролери Siemens сьогодні працюють на заводах по всьому світу. За даними самої компанії, приблизно третина промислових машин у світі використовує саме її контролери.
Підрозділ Siemens Mobility випускає локомотиви, потяги та обладнання для залізниць. У 2026 році, наприклад, компанія представила нове покоління локомотива Vectron X. Самі Vectron давно стали звичним видовищем на європейських коліях і тягнуть як пасажирські, так і вантажні потяги.
Є й медичний напрям Siemens Healthineers. Він випускає апарати МРТ, комп’ютерні томографи, лабораторне обладнання та системи променевої терапії, зокрема сучасні томографи MAGNETOM і NAEOTOM. Siemens AG досі залишається найбільшим акціонером цієї компанії.
Це добре показує різницю в масштабах. Телефон був продуктом, який лежав у кишені, а основна техніка Siemens могла займати цілий завод, лікарню чи залізничну станцію.
Чому телефони Siemens зникли
До середини 2000-х мобільному підрозділу ставало дедалі складніше конкурувати. Ринок стрімко зростав, але Siemens втрачала свою частку. Nokia, Motorola і Samsung випускали величезну кількість моделей, а азійські виробники швидко знижували собівартість.
До 2005 року частка Siemens на світовому ринку мобільних телефонів скоротилася приблизно до 5,5%, а підрозділ приносив серйозні збитки. Для невеликої телефонної компанії це означало б боротьбу до останнього, але для Siemens мобільники були лише одним проблемним напрямом серед багатьох інших бізнесів.
У 2005 році концерн вирішив продати мобільний підрозділ тайванській BenQ. У річному звіті Siemens прямо називала вихід із мобільного бізнесу однією з великих змін у своєму портфелі. Після угоди на ринку з’явилися телефони BenQ-Siemens. Ідея здавалася логічною — німецький бренд плюс азійське виробництво й розробка.
Проте довго цей союз не протримався. Вже у вересні 2006 року німецький підрозділ BenQ Mobile подав заяву про банкрутство. Пізніше в Siemens писали, що ця новина стала несподіванкою і для самої компанії. Так і завершилася історія телефонів Siemens.
Саме тут і криється головна відмінність від Nokia. Для фінської компанії мобільні телефони були основним бізнесом, тому втрата позицій на ринку обернулася для неї справжньою кризою, а у 2014 році Nokia продала свій мобільний підрозділ Microsoft. Siemens же могла дозволити собі просто позбутися збиткового напряму й зосередитися на тому, що приносило гроші.
Турбіни теж пішли окремим шляхом
У цій історії є ще один цікавий поворот. Протягом довгого часу Siemens справді виробляла гігантські газові та парові турбіни для електростанцій. Це був один із найважчих і наймасштабніших бізнесів концерну.
Однак сучасна Siemens знову змінилася. У 2020 році енергетичний підрозділ виділили в окрему публічну компанію Siemens Energy, куди й перейшов бізнес із виробництва великих енергетичних турбін та обладнання для генерації електроенергії. А у 2026 році розрив став ще помітнішим, адже Siemens Energy оголосила про перехід на новий самостійний бренд Omterra.
Виходить доволі цікава картина. Спочатку зі складу Siemens зникли телефони, потім окремо виділилася медицина, а згодом і енергетика з її величезними турбінами стала самостійною компанією.
По суті, історія Siemens за останні двадцять років — це поступове звуження фокусу. Концерн по черзі відмовлявся від напрямів, які погано вписувалися в загальну стратегію або вимагали окремого управління, і робив ставку на промислові технології. Для звичайних користувачів це означало зникнення знайомого бренду з полиць магазинів електроніки, а сама компанія стала значно вужче спеціалізованою.
Чим Siemens живе сьогодні
Нинішня Siemens значно менше схожа на величезний універсальний концерн 2000-х. Головні напрями компанії сьогодні — автоматизація та програмне забезпечення для промисловості, інфраструктура будівель і електромереж, а також залізничний транспорт. Крім того, вона залишається великим акціонером Siemens Healthineers.
Масштаб при цьому все одно вражає. За підсумками 2025 фінансового року виручка Siemens становила 78,9 млрд євро, тобто майже 4 трлн грн, а в компанії працювало близько 318 тис. людей.
Просто звичайний покупець тепер значно рідше бачить логотип Siemens. Людина може їхати в потязі, яким керує автоматика Siemens, працювати на заводі з контролерами Siemens, перебувати в будівлі, де системи компанії відповідають за електропостачання й клімат, або проходити обстеження на обладнанні Siemens Healthineers. Але смартфона Siemens у кишені вже не буде.
Нагадаємо, раніше ми писали, куди зникли телефони Alcatel і до чого тут Nokia. Французький концерн так само вийшов із мобільного бізнесу, відомим ім’ям скористалася китайська TCL, а права на торговельну марку зрештою опинилися в Nokia.