Для багатьох Siemens — це насамперед мобільні телефони початку 2000-х. C35, M35, ME45, S55, CX65 продавалися поруч із Nokia, Motorola та Sony Ericsson, власники обговорювали прошивки, міняли корпуси й завантажували на них Java-ігри. Для цілого покоління ці апарати були першими телефонами в житті.

Мало хто тоді замислювався, що мобільники для Siemens були лише невеликою частиною величезного бізнесу. Компанія одночасно займалася промисловими заводами, залізницями, енергетикою, медичною технікою та зв’язком. А сучасна Siemens взагалі заробляє здебільшого на технологіях, які звичайна людина рідко бачить безпосередньо. Саме тому доля компанії склалася зовсім не так, як у Nokia.

Різні покоління мобільних телефонів Siemens — від C10D до CX65

Siemens ніколи не була лише про телефони

Siemens спочатку взагалі не виробляла телефонів. Компанія з’явилася ще у 1847 році як невелика майстерня з випуску телеграфного обладнання. З колективу приблизно в десять людей вона поступово виросла в один з найбільших електротехнічних концернів світу.

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Мобільники були лише одним із багатьох напрямів. Паралельно інші підрозділи займалися автоматикою для заводів, залізничним обладнанням, електромережами, медичними сканерами та електростанціями. І масштаб у цих бізнесів був зовсім інший.

Програмне забезпечення й контролери Siemens сьогодні працюють на заводах по всьому світу. За даними самої компанії, приблизно третина промислових машин у світі використовує саме її контролери.

Підрозділ Siemens Mobility випускає локомотиви, потяги та обладнання для залізниць. У 2026 році, наприклад, компанія представила нове покоління локомотива Vectron X. Самі Vectron давно стали звичним видовищем на європейських коліях і тягнуть як пасажирські, так і вантажні потяги.

Локомотив Siemens Vectron на головному вокзалі Берліна

Є й медичний напрям Siemens Healthineers. Він випускає апарати МРТ, комп’ютерні томографи, лабораторне обладнання та системи променевої терапії, зокрема сучасні томографи MAGNETOM і NAEOTOM. Siemens AG досі залишається найбільшим акціонером цієї компанії.

МРТ-сканер Siemens MAGNETOM Aera у лікарні

Це добре показує різницю в масштабах. Телефон був продуктом, який лежав у кишені, а основна техніка Siemens могла займати цілий завод, лікарню чи залізничну станцію.

Чому телефони Siemens зникли

До середини 2000-х мобільному підрозділу ставало дедалі складніше конкурувати. Ринок стрімко зростав, але Siemens втрачала свою частку. Nokia, Motorola і Samsung випускали величезну кількість моделей, а азійські виробники швидко знижували собівартість.

Siemens S55 був одним із найпомітніших телефонів компанії початку 2000-х

До 2005 року частка Siemens на світовому ринку мобільних телефонів скоротилася приблизно до 5,5%, а підрозділ приносив серйозні збитки. Для невеликої телефонної компанії це означало б боротьбу до останнього, але для Siemens мобільники були лише одним проблемним напрямом серед багатьох інших бізнесів.

У 2005 році концерн вирішив продати мобільний підрозділ тайванській BenQ. У річному звіті Siemens прямо називала вихід із мобільного бізнесу однією з великих змін у своєму портфелі. Після угоди на ринку з’явилися телефони BenQ-Siemens. Ідея здавалася логічною — німецький бренд плюс азійське виробництво й розробка.

Телефони BenQ-Siemens у магазині

Проте довго цей союз не протримався. Вже у вересні 2006 року німецький підрозділ BenQ Mobile подав заяву про банкрутство. Пізніше в Siemens писали, що ця новина стала несподіванкою і для самої компанії. Так і завершилася історія телефонів Siemens.

Саме тут і криється головна відмінність від Nokia. Для фінської компанії мобільні телефони були основним бізнесом, тому втрата позицій на ринку обернулася для неї справжньою кризою, а у 2014 році Nokia продала свій мобільний підрозділ Microsoft. Siemens же могла дозволити собі просто позбутися збиткового напряму й зосередитися на тому, що приносило гроші.

Турбіни теж пішли окремим шляхом

У цій історії є ще один цікавий поворот. Протягом довгого часу Siemens справді виробляла гігантські газові та парові турбіни для електростанцій. Це був один із найважчих і наймасштабніших бізнесів концерну.

Однак сучасна Siemens знову змінилася. У 2020 році енергетичний підрозділ виділили в окрему публічну компанію Siemens Energy, куди й перейшов бізнес із виробництва великих енергетичних турбін та обладнання для генерації електроенергії. А у 2026 році розрив став ще помітнішим, адже Siemens Energy оголосила про перехід на новий самостійний бренд Omterra.

Історичний турбінний цех у Берліні, де виробляють газові турбіни

Виходить доволі цікава картина. Спочатку зі складу Siemens зникли телефони, потім окремо виділилася медицина, а згодом і енергетика з її величезними турбінами стала самостійною компанією.

По суті, історія Siemens за останні двадцять років — це поступове звуження фокусу. Концерн по черзі відмовлявся від напрямів, які погано вписувалися в загальну стратегію або вимагали окремого управління, і робив ставку на промислові технології. Для звичайних користувачів це означало зникнення знайомого бренду з полиць магазинів електроніки, а сама компанія стала значно вужче спеціалізованою.

Чим Siemens живе сьогодні

Нинішня Siemens значно менше схожа на величезний універсальний концерн 2000-х. Головні напрями компанії сьогодні — автоматизація та програмне забезпечення для промисловості, інфраструктура будівель і електромереж, а також залізничний транспорт. Крім того, вона залишається великим акціонером Siemens Healthineers.

Масштаб при цьому все одно вражає. За підсумками 2025 фінансового року виручка Siemens становила 78,9 млрд євро, тобто майже 4 трлн грн, а в компанії працювало близько 318 тис. людей.

Просто звичайний покупець тепер значно рідше бачить логотип Siemens. Людина може їхати в потязі, яким керує автоматика Siemens, працювати на заводі з контролерами Siemens, перебувати в будівлі, де системи компанії відповідають за електропостачання й клімат, або проходити обстеження на обладнанні Siemens Healthineers. Але смартфона Siemens у кишені вже не буде.

Нагадаємо, раніше ми писали, куди зникли телефони Alcatel і до чого тут Nokia. Французький концерн так само вийшов із мобільного бізнесу, відомим ім’ям скористалася китайська TCL, а права на торговельну марку зрештою опинилися в Nokia.