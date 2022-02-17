Фахівці з безпеки назвали фрази, які видають телефонного шахрая

Є багато шахрайських схем, які з кожним днем ​​стають хитрішими. Проте практично всі з них можна розкрити за ключовими словами, що давлять на емоції жертви. Розглянемо фрази, які найчастіше використовують зловмисники.





“Спеціальна пропозиція для вас”

Завдання шахраїв переконати жертву, що вона особлива, а не просто одна з тисячі абонентів, яким дзвонять у спробах обдурити. Якщо зловмисники знають хоча б якусь інформацію про людину (вік, сімейний стан або банк), вони цим скористаються. Наприклад, поширеною схемою є спеціальні пропозиції для багатодітних сімей, пенсіонерів, постійних клієнтів і т.д.

“Пропозиція діє лише сьогодні”

Ця фраза змушує жертву почати хвилюватися про те, що вона може проґавити якусь вигідну пропозицію. Тому шахраї тиснуть, змушуючи зробити вибір швидше, не замислюючись. Будь-які “обмежені акції” або “подарунки на честь дня народження компанії” повинні наводити на думку, що це телефонне шахрайство.

“Назвіть дані банківської картки”

Шахраї, які видають себе банківськими працівниками, намагаються витягнути з жертви її банківські дані — повний номер картки, CVV-код, термін дії картки. Однак справжні співробітники банку ніколи не вимагають такої інформації, оскільки самі не мають права її знати.

“Продиктуйте пароль із SMS”

Ще одна фраза, яку ніколи не скаже справжній співробітник банку. Не дарма в самих SMS-повідомленнях із секретними кодами з банку зазначено, що їх не можна передавати нікому, навіть банківським працівникам.

“На вашій карті помічена підозріла активність”

Страх за власні заощадження грає на руку шахраям, тому вони часто лякають своїх жертв раптовими списаннями та нібито підозрілою активністю на карті. Якщо людина починає панікувати, вона може легко передати свої дані зловмисникам. Важливо пам’ятати, що за підозрілої активності на карті банк автоматично блокує її. Клієнт повинен самостійно зателефонувати до банку за номером гарячої лінії.

“На вашу карту прийшов великий грошовий переказ”

Шахраї повідомляють, що хтось намагається переказати на карту жертві велику суму. Потім вони запитують, чи хоче клієнт схвалити цей переклад. Якщо жертва погоджується, зловмисники просять повідомити банківські дані або надсилають посилання, яким нібито можна схвалити переказ. Сайт, зрозуміло, фішинговий.

“Родичу потрібна допомога”

Досить стара схема, якою користуються досі. Шахрай називає себе співробітником поліції або лікарні, а потім повідомляє, що комусь із членів сім’ї жертви терміново потрібна допомога. Якщо людина піддається паніці та запитує, що їй потрібно зробити, зловмисники вигадують привід (наприклад, сплатити заставу) та пропонують переказати гроші на картку чи номер телефону.

“Ваша SIM-карта була заблокована/перевипущена”

Шахраї повідомляють жертві, що її SIM була кимось заблокована або перевипущена. Коли абонент відповідає, що не робив цих дій, зловмисники пропонують йому підтвердити особу та просять продиктувати свої повні паспортні дані. З цією інформацією вони можуть оформити на жертву швидку позику в установах, де для цього потрібні лише паспортні дані.

“Ви стали переможцем розіграшу”

Поширена та досить елементарна схема. Її мета – змусити жертву передати свої банківські дані для отримання “виграшу” або внести комісію (податок) на рахунок шахраїв.

“Легальний спосіб”

Часто шахраї тиснуть на злободенні проблеми громадян: пропонують закрити кредит, анулювати борги тощо. При цьому вони використовують фрази, що спонукають, наприклад, “є абсолютно легальний спосіб”, щоб жертва не запідозрила обман.

“На вашу банківську картку помилково переведено гроші”

Ця схема може включати два етапи. На першому жертва отримує SMS нібито від банку із повідомленням про отримання коштів на картку. І перш ніж людина встигає перевірити свій рахунок, шахраї розпочинають другий етап — дзвінок із банку. У ньому шахрай від імені банківського працівника підтверджує, що переказ був отриманий, але він є помилковим, тому його необхідно повернути. Далі все залежить від фантазії зловмисників — вони можуть вимагати банківські дані жертви, код із SMS нібито для підтвердження повернення тощо.

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