Самые популярные б/у телефоны в Украине: рейтинг 2024

Мобильные телефоны являются одним из самых популярных б/у товаров в Украине. Ежегодно украинцы новыми покупают более полумиллиона смартфонов, и около половины из них впоследствии появляется на прилавках повторно, но уже в статусе бывших в употреблении.

Всеукраинский сайт бесплатных объявлений Allmart предоставил актуальную статистику про самые популярные модели б/у телефонов за этот год. В список попали преимущественно устройства модельного 2021-2023 года известных брендов вроде Apple, Samsung, Motorola и других.

Вот подробный список топ-10 моделей:

iPhone 13;

Google Pixel 6 Pro;

Samsung Galaxy S21;

Xiaomi Mi 8;

ASUS ZenFone 8 Flip;

Vivo X60 Pro;

Honor 50;

Samsung Galaxy A72;

Infinix HOT 10S NFC;

Realme C25.

Именно эти модели телефонов чаще всего покупали на Allmart. Эта площадка б/у техники охватывает более 300 городов Украины, позволяя купить или продать бывшую в использовании технику. Особенностью маркетплейса является бесплатное размещение объявлений, возможность торга, рейтинговая система продавцов, а также полезные функции для оценки товара и подбора мастера для ремонта.

На Allmart можно купить б/у телефон и любые другие устройства, а также инструменты и гаджеты. А общее число объявлений превысило 100,000.

Что касается рейтинга популярности б/у телефонов, то по списку можно оценить интерес пользователей к устройствам среднего ценового сегмента на ОС Android. Все модели имеют достаточную производительность для игр, рабочих задач и мультимедиа. В то же время устройства широко распространены на рынке и при необходимости на них легко найти аксессуары или запчасти.

Представители Allmart ожидают, что в следующем году список немного изменится, и в лидеры выйдут уже более актуальные модели телефонов.