Самые популярные б/у телефоны в Украине: рейтинг 2024
Мобильные телефоны являются одним из самых популярных б/у товаров в Украине. Ежегодно украинцы новыми покупают более полумиллиона смартфонов, и около половины из них впоследствии появляется на прилавках повторно, но уже в статусе бывших в употреблении.
Всеукраинский сайт бесплатных объявлений Allmart предоставил актуальную статистику про самые популярные модели б/у телефонов за этот год. В список попали преимущественно устройства модельного 2021-2023 года известных брендов вроде Apple, Samsung, Motorola и других.
Вот подробный список топ-10 моделей:
- iPhone 13;
- Google Pixel 6 Pro;
- Samsung Galaxy S21;
- Xiaomi Mi 8;
- ASUS ZenFone 8 Flip;
- Vivo X60 Pro;
- Honor 50;
- Samsung Galaxy A72;
- Infinix HOT 10S NFC;
- Realme C25.
Именно эти модели телефонов чаще всего покупали на Allmart. Эта площадка б/у техники охватывает более 300 городов Украины, позволяя купить или продать бывшую в использовании технику. Особенностью маркетплейса является бесплатное размещение объявлений, возможность торга, рейтинговая система продавцов, а также полезные функции для оценки товара и подбора мастера для ремонта.
На Allmart можно купить б/у телефон и любые другие устройства, а также инструменты и гаджеты. А общее число объявлений превысило 100,000.
Что касается рейтинга популярности б/у телефонов, то по списку можно оценить интерес пользователей к устройствам среднего ценового сегмента на ОС Android. Все модели имеют достаточную производительность для игр, рабочих задач и мультимедиа. В то же время устройства широко распространены на рынке и при необходимости на них легко найти аксессуары или запчасти.
Представители Allmart ожидают, что в следующем году список немного изменится, и в лидеры выйдут уже более актуальные модели телефонов.
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