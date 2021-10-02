KFC, McDonalds, Uber, Tesla, Microsoft, Google і Facebook отримали найвищий відсоток хейту у всіх куточках світу

Всесвітня популярність – це не так чудово, як може здатися на перший погляд. Крім натовпів шанувальників вона приносить і табуни ненависників. Щоб розібратися в тому, у якого з популярних брендів найбільша армія хейтерів, портал Rave Reviews провів власне дослідження. Він проаналізував пости користувачів Twitter, в яких згадуються назви фірм, за допомогою програми SentriStrength.





Найненависнішим зі світових брендів в принципі виявилася японська компанія Sony, відразу в 10 країнах її недолюблюють найбільше. Друге місце дісталося Tesla – це найбільш ненависна марка в 7 країнах. Слідом ідуть сервіс платежів PayPal і служба таксі Uber. Причому останній найбільше хейтять у Великобританії, а PayPal завзято не люблять в Росії.

Антирейтинг брендів, причетних до ігрової індустрії, очолив Ubisoft з 23 країнами. Слідом за ним йде Capcom. Цікавий результат Nintendo – компанією, відомою дуже високими цінами на ігри, виявилися незадоволені тільки жителі Норвегії.

Серед техногігантів найбільше ненавидять Microsoft – 22 країни. Для порівняння, Google і Facebook в сукупності набрали 24 держави, а корпорацію Amazon і зовсім недолюблюють лише в 6 країнах.

Цікаво, що американці дуже сильно хейтять Lego, за рівнем неприязні в США фірма поступилася тільки Uber.

Серед мереж швидкого харчування антирейтинг очолив KFC – його ненавидять в 14 країнах. У McDonalds результат значно краще – 4 країни.