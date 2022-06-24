Чому кращі спеціалісти обирають продукцію Apple для роботи

У співробітників, які мають вищу кваліфікацію, в якості робочого комп’ютера найчастіше використовується iMac або Macbook. А якщо прийти до компанії, де сидять розробники програм, то майже всі комп’ютери будуть саме на macOS або на Linux (якщо вони, звичайно, не пишуть лише під Windows). Ходять чутки, що навіть корпорація Microsoft, яка подарувала світові Windows, часто використовує для роботи продукцію Apple.





Чому дорогі комп’ютери від яблучного бренду дуже популярні серед серйозних професій?

Гарне залізо

Не існує бюджетних комп’ютерів від Apple – у новому пристрої завжди стоятиме топове залізо. А це означає, що вибирати такий ПК чи ноутбук набагато простіше. А ось ноутбуків на Windows на рік виходять, мабуть, сотні моделей. А ще треба розуміти, який бренд обрати. Сюди можна додати і наявність оригінальних інженерних рішень, наприклад високошвидкісний порт Thunderbolt.

У Apple все стабільно і чітко – тут навіть думати не потрібно про можливі проблеми з ПК. Сюди можна віднести і те, що пристрої Apple ламаються дуже рідко. Також у комп’ютерів та ноутбуків екрани дуже високої якості. Майже всі яблучні комп’ютери працюють тихо навіть за умови високого завантаження процесора.

MacOS дуже зручна та надійна

Як показує практика, ті люди, що купували iMac або Macbook, більше ніколи не поверталися до класичних ПК на Windows. Сама операційна система дуже проста у використанні у порівнянні з Windows. Так, якийсь час піде на звикання, але це того варте. Майже не існує жодних системних помилок або зависань, які б змусили власника перезавантажувати ПК або взагалі встановлювати заново систему.

Програмне забезпечення

Програм для Mac менше, ніж на Windows, це незаперечний факт. Але тут працює фраза «краще менше, але краще», тобто якість софту до MacOS набагато вища, ніж до Windows.

Причина полягає в тому, що моделей комп’ютерів не так багато, та й поріг входу в магазин програм Apple набагато вищий, ніж у будь-які інші системи. Сюди ж віднесемо відсутність різних «сміттєвих» програм-одноденок. Є такий міф, що на яблучних комп’ютерах більшість софту платна. Але це не більше ніж міф – безкоштовного програмного забезпечення з відмінною підтримкою достатньо.

Відсутність вірусів

З двох причин – надійний захист системи та відносно мала популярність у порівнянні з Windows. Хакерам набагато вигідніше створювати віруси під Windows, бо простих користувачів набагато більше, ніж під MacOS. Звичайно, і на Mac є віруси, але їх дуже мало і потрібно примудритися ще встановити шкідливе програмне забезпечення – система зробити цього не дасть.

Екосистема Apple

У Apple чудова екосистема. Якщо ви користуєтеся гаджетами від яблучного бренду, всі вони з легкістю працюють з комп’ютером на MacOS. Не потрібні ніякі танці з бубном – практично всі сучасні девайси від Apple поєднуються в єдину екосистему. Це дуже зручно для тих, хто цінує свій час та хоче бути максимально мобільним. У Windows з екосистемою все дуже погано.

Який висновок? iMac чи Macbook, мабуть, найнадійніші ПК у світі. Виклавши за нього 1 раз круглу суму, можна кілька років не замислюватися про зміну робочої машини. До того ж на такий ПК завжди можна поставити Windows, якщо вже зовсім притисне.