Кращі фітнес-браслети, які можна купити в Україні в 2024 році

Фітнес-браслети рахують кроки і калорії, стежать за самопочуттям, показують сповіщення з телефону – загалом, це особисті лікар і секретар, які завжди з вами. Редакція GSMinfo зібрала гаджети різної цінової категорії, щоб вам простіше було вибрати відповідний.

Samsung Galaxy Fit3

Стильний фітнес-браслет з великим екраном та багатим функціоналом – ідеальний помічник у житті та на тренуваннях. Завдяки захисту IP68 браслет можна не знімати в душі та басейні. М’який силіконовий ремінець не натирає руку – зручно носити щодня. Працює без підзарядки до 13 днів, заряджається на 65% лише за півгодини — вистачить на тиждень.

Браслет відображає повідомлення про вхідні дзвінки, повідомлення та інші оповіщення зі смартфона, до якого підключено. Дозволяє керувати камерою та музикою. Підтримує понад сто режимів тренувань: біг, ходьба, плавання, йога, фітнес, їзда велосипедом та інші. Показує дані про швидкість, відстань, спалені калорії. А ще аналізує якість сну, відстежує рівень стресу, вміст кисню в крові та пульс, контролює питний режим. У разі падіння власника надсилає повідомлення призначеним контактам.

Ціна: від 1799 грн.

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Легкий та зручний браслет з великим екраном та підтримкою навігації по супутнику – можна відстежувати активність без участі телефону. Виконаний в стильному дизайні, має силіконовий ремінець із зручною застібкою. Тримає заряд до двох тижнів, повністю заряджається за півтори години. Браслет має захист WR50 – можна не знімати у воді.

Великий екран робить цей фітнес-браслет більш схожим на солідний смарт-годинник. Матриця передає понад 16 млн. відтінків. Є функція Always-On-Display для відображення часу та повідомлень з телефону без увімкнення екрана. Гаджет підтримує 150 режимів тренувань з відстеження основних фізичних показників: пульсу, серцевого ритму, витрачених калорій, рівня кисню в крові. А ще за допомогою цього браслета можна керувати системою розумного будинку Miaoxiang.

Ціна: від 2400 грн.

HUAWEI Band 9

Сучасний гаджет з великим прямокутним екраном і перфорованим ремінцем з фтореластомера – комфортний у носінні, можна не знімати весь день. Збирає статистику активності, контролює дихання під час сну, вимірює рівень стресу, дозволяє стежити за вагою, калорійністю раціону та жіночим циклом, на ранній стадії визначає аритмію. Захищений від пилу та вологи за стандартом WR50 можна використовувати у воді. Тримає заряд до двох тижнів, заряджається до 100% за 45 хвилин.

Екран видає яскраве, насичене зображення. Теми можна змінювати через додаток – є багато унікальних стилів. Модель підтримує сто спортивних режимів: ходьба, біг, плавання, силові тренування тощо. Є спеціальний режим для професійних плавців. Фітнес-браслет точно визначає рівень кисню у крові, серцевий ритм та інші фізичні показники. Нагадує про досягнуту мету, формує звіти за тиждень.

Ціна: від 1650 грн.

HONOR Choice Band

Комфортний та стильний фітнес-браслет. Яскравий екран має значну діагональ 1,64″, є безліч варіантів циферблату. Міцний пластиковий корпус додатково захищений металевим напиленням. Рівень захисту WR50 дозволяє купатись, не знімаючи браслет. Гаджет здатний тиждень працювати без підзарядки, заряджається за 90 хвилин.

Браслет підтримує 119 режимів тренувань та видає детальну статистику з 11 напрямків, серед яких ходьба, біг, велосипед, плавання, стрибки на скакалці. За допомогою точних датчиків вимірює пульс та відсоток кисню в крові, контролює якість сну, вважає кроки та калорії. На екран можна вивести аналіз активності за день, місяць чи рік, переглянути конкретне тренування з розкладкою пульсу та дихання. А ще гаджет дозволяє контролювати рівень стресу та жіночий цикл.

Ціна: від 1500 грн.