Ноутбук з сенсорним екраном: у яких випадках його купувати

Існують ноутбуки з сенсорним екраном, давайте розглянемо в яких ситуаціях такий девайс може бути корисним. По факту, це звичайний ноутбук, тільки на екрані можна натискати пальцями і, опціонально, стилусом. Стилус являє собою предмет, який схожий на авторучку, але служить для торкання сенсорного дисплея.





Більшість ноутбуків із сенсорним екраном називають ноутбуками-трансформерами. Як правило, такі пристрої дуже тонкі. Особлива конструкція дозволяє перетворити такий девайс на планшет. Виглядає це так:

Таким девайсом можна користуватися не тільки на столі або на колінах, а й у ролі планшета. По факту ви отримуєте повноцінний комп’ютер у форматі планшета з класичною операційною системою Windows. Це може бути зручно під час роботи з тими завданнями, коли використання звичайного комп’ютера незручно. Наприклад, якщо ви редагуєте фото чи відео.

Якщо ноутбук підтримує стілус, то робота за таким пристроєм стає дуже зручною для малювання або ретушування фотографій. Але тут все залежить від чутливості дисплея – чим більше точок на дюйм підтримує сенсор, тим якіснішим буде образотворче мистецтво.

У ноутбука-трансформера є один істотний мінус – через якийсь час може постраждати система трансформації, тому таким гаджетом потрібно користуватися дуже акуратно.

Також сенсорний екран зручний, якщо ви демонструєте якусь презентацію на ноутбуці. Не потрібно шукати курсор миші, достатньо «тапнути» пальцем по об’єкту, щоб активувати потрібну дію. В принципі, можна використовувати як альтернативу миші – не всім користувачам зручний тачпад, якщо немає класичної миші.

Ще один мінус сенсорного дисплея його легко подряпати. Так і тягне тицьнути не пальцем, а ручкою.

Які висновки?

Сенсорний лептоп є специфічним і не користується особливою популярністю у користувачів. Купується виключно під певні завдання, але деякі топові моделі ноутбуків мають цю опцію вже за замовчуванням (можна вимкнути в налаштуваннях).

Хороший пристрій із функцією сенсорного екрану буде коштувати пристойних грошей, хоча є й дуже бюджетні моделі. Але якщо такий девайс матиме слабке залізо, то весь сенс загубиться — пристрій довго реагуватиме на тапи по екрану.

У разі поломки сенсора або системи трансформації можна влетіти на пристойну суму ремонту. Також варто розуміти, що деяке програмне забезпечення може не спрацьовувати від натискання сенсорного дисплея.

Існують також сенсорні моноблоки та монітори. Якщо з моноблоком все більш-менш ясно, він є цілісним комп’ютером, то подібний монітор потрібно підключати до ПК через USB порт (а не тільки HDMI, DP або DVI), щоб синхронізуватися з комп’ютером.