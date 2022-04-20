Який пилосос краще: з мішком, з контейнером чи з аквафільтром?

При виборі пилососа необхідно враховувати безліч параметрів, щоб підібрати відповідну під ваші завдання модель, і одним з важливих моментів є тип пилозбірника. На ринку побутової техніки представлені пилососи мішкового типу, пилососи циклонного типу та пилососи з аквафільтром.





Розберемося, чим відрізняється кожне рішення і якими перевагами та недоліками на тлі рішень-конкурентів виділяються мішки-пилозбірники, контейнери та ємності з водою, через яку пропускається зібраний пил.

Пилососи з мішком

Пилососи такого типу стояли біля джерел цієї побутової техніки і з’явилися на початку XX століття. З того часу конструкція пилососів з мішком-пилозбірником еволюціонувала, але основний принцип залишився незмінним – пил, що потрапляє в пристрій, накопичується в мішку. Самі мішки можуть бути двох типів – одноразові та багаторазові – і їх або можна викидати в середньому раз на місяць (якщо забираєтеся раз на тиждень), або треба витрушувати після кожного збирання.

Пилососи з мішком для збирання пилу не слід вважати раритетами. Навпаки, багатьом вони досі подобаються: паперові пакети дуже гігієнічні, і це може бути важливо, наприклад, для алергіків. Інше питання, що їх доведеться купувати.

Переваги Низька вартість пилососу з мішком

Мінімальний рівень шуму під час роботи

Найпотужніший всмоктування у порівнянні з іншими типами пилозбірників

Недоліки Потужність всмоктування знижується у міру заповнення мішка

Необхідність контактувати з пилом під час маніпуляцій з мішком

Додаткові витрати на купівлю мішків

Контейнер

Пилососи циклонного типу, що з’явилися близько 30 років тому, для «зберігання» пилу використовує жорстку ємність, на шляху до якої повітря із забрудненнями штучно завихрюється, що дозволяє відокремити під дією відцентрової сили пил. Вона перетворюється на грудки, які і опиняються в контейнері, який потім достатньо спорожнити і пилосос буде готовий до подальшої роботи.

Тут немає жодних витратних матеріалів, крім фільтрів. Щоправда, фільтри забиваються швидше, ніж у мішкових моделях. Великий мінус такого типу пилососів у тому, що при спорожненні контейнера пил може розлітатися. А контейнер залишається брудним, якщо його не промити. Після промивання ємність потрібно висушити, тому ви не можете відразу прибрати пилосос. Словом, є і переваги, і недоліки.

Переваги Постійний рівень всмоктування

Можливість легко витягти предмет, що випадково потрапив у пилосос.

Відсутність необхідності купувати мішки

Недоліки У процесі очищення ємності є контакт із пилом

Високий рівень шуму у процесі роботи

Аквафільтр

Найсучасніший і найтехнологічніший за конструкцією тип пилососа, в якому для збору пилу використовується наповнений водою резервуар. Через нього проганяється повітря і пил осідає у воді, а чисте зволожене повітря виходить назовні. Принцип дії чимось нагадує кальян. Моделі з аквафільтром зазвичай тяжкі, оскільки всередині них знаходиться бак із водою. Брудну воду потрібно після кожного прибирання виливати, ємність промивати. На відміну від пилососів з мішками та контейнерами, цей тип потребує постійного догляду.

Переваги Зволоження повітря в процесі збирання

Постійна потужність всмоктування

Можливість деяких моделей збирати рідину

Недоліки Висока вартість такого типу пилососів

Великі габарити та маса

Необхідність ретельно сушити ємність для води

Пилосос якого типу вибрати

Якщо вам необхідний максимально бюджетний варіант – зверніть увагу на пилососи мішкового типу і вибирайте серед них той, у якому використовується або багаторазовий мішок-пилозбірник, або універсальна модель, щоб заощадити на витратних засобах.

Якщо вам важливіше зручність використання без зайвого клопоту по сушінню ємності – вам найкраще підійде пилосос циклонного типу, а якщо в будинку живе людина з алергією або є домашні тварини, що залишають всюди шерсть, ідеальним вибором стане пилосос з аквафільтром.