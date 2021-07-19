Коли вашому Windows 10 просто необхідний антивірус

Сучасний “Віндоус” хороший тим, що на ньому можна спокійно працювати без антивіруса. Але це не тільки його заслуга – частково потрібно дякувати консорціум розробників браузерів, адже 99% вірусів залітають саме через оглядач інтернету.





Але і Windows 10 не підвела, щоб заразити її вірусом потрібно дуже сильно постаратися.

Однак, є ряд нюансів, коли краще мати встановлений антивірус.

Ви нічого не розумієте в комп’ютері від слова взагалі. Рекомендуємо на перший рік самоосвіти поставити антивірусну програму, вона точно вам допоможе на перших порах.

Бажано максимальну версію, тобто повний захист від фішингу та від різних атак.

Ви часто працює з файлами, які отримуєте від незнайомих осіб. Якщо файли вам надсилають через пошту або хмару, то в них є вбудований антивірус, але він не завжди актуальний.

А якщо ви завантажуєте файли за допомогою флешки, то антивірусне ПЗ потрібно обов’язково.

Ви не єдиний користувач свого комп’ютера. Припустимо, ним користуються ваші родичі. У цьому випадку, ми рекомендуємо і антивірус і зробити кожному члену сім’ї окремий обліковий запис в Windows 10.

У вас ноутбук і ви постійно використовуєте різні Wi-Fi мережі. Часто бували випадки, коли зловмисники зламували Wi-Fi в кафетерії, і через вразливість отримували доступ до пристроїв, які були до нього підключені.

Також рекомендуємо встановити повноцінний антивірус якщо ваш комп’ютер знаходиться в загальнодоступній локальній мережі.

Ви часто встановлюєте різні програми та ігри, а також користуєтеся торентами. Тут вже, без варіантів антивірус потрібен.

Ви підключаєте до свого ПК різні USB пристрої від незнайомих власників.

Варто розуміти, що просто так перейшовши за посиланням вірус не зловиш. Потрібно обов’язково завантажити файл і запустити його. Тому, якщо ви часто встановлюєте програми, то краще завантажувати їх тільки з офіційних джерел!