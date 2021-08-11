Експерти розповіли, чи є у Землі планета-двійник з іншого боку від Сонця

Подібні питання зустрічаємо досить регулярно. Багато в чому вони обумовлені тим, що гіпотеза про існування двійника Землі з протилежного боку Сонця дійсно існувала.





Перші відомі згадки даної гіпотези належать ще древнім грекам. Деякі натурфілософи припускали, що з протилежного боку “центрального вогню” (так греки називали Сонце) знаходиться планета Антихтон. Гіпотеза про Антиземлю в тому чи іншому вигляді проіснувала серед серйозних вчених до кінця 17-го століття. Саме в цей час було відкрито закон всесвітнього тяжіння, а розрахунки небесної механіки, засновані на ньому, тут же показали неможливість існування двох планет на одній орбіті і поставили хрест на гіпотезі про Антиземлю.

Зараз Антиземля часто фігурує у фантастичній літературі і фільмах, які не мають ніякого відношення до реальної науки (наприклад, цикл “Гор” Джона Нормана). Також ідею про Антиземлю в наші дні люблять уфологи, вони привласнили їй назву Глорія і з завидною старанністю складають різні казки про неї.

Гіпотетична Антиземля (зліва) і Земля (праворуч) в поданні художника

Але з точки зору доказової науки, ніякої Антиземлі, звичайно ж не існує. Точка на орбіті Землі з протилежного боку від Сонця називається третьою точкою Лагранжа і зазвичай позначається L3. Спостерігати її безпосередньо з Землі ми не можемо, але щоб зрозуміти, що там немає ніякого масивного тіла це і не потрібно.

Ще до початку ери космічних польотів ми могли судити про існування Антиземлі по її впливу на інші планети Сонячної системи, а точніше по її відсутності. Якщо б Антиземля дійсно існувала, то під час протистояння планет з точкою L3 вони б відхилялися від своїх нормальних орбіт. Особливо добре це було б видно для Марса і Венери: орбіта першого наближалася б до Сонця, а другої, навпаки, віддалялася б від нього. Однак нічого подібного людство ніколи не спостерігало.

Глорія в поданні уфологів

Зараз же, в еру космічних польотів, ми цілком можемо поглянути в точку L3. Так в 2007-му році область точки L3 була сфотографована станцією STEREO і, природно, там нічого не знайшли.

Згідно з розрахунками, будь-яке тіло в точці L3 матиме нестійку орбіту і якщо розмістити в точці L3 планету розміром з Землю, то вона швидко за астрономічними мірками покине цю точку і або буде викинута в зовнішню частину Сонячної системи або зіткнеться із Землею.

А чи можуть взагалі дві планети бути на одній орбіті?

Стійкими можуть бути орбіти тіл, які перебувають в двох інших точках Лагранжа: L4 і L5. Вони розміщуються також на орбіті Землі на відстані близько 150 млн. км від нас. В результаті Сонце, Земля і точки L4, L5 утворюють два рівносторонніх трикутника, як показано на малюнку нижче.

Виходячи з розрахунків об’єкт, що знаходиться в точках L4 і L5, може мати стійку орбіту тільки, якщо його маса буде хоча б в 100 разів менше маси Землі, а значить цей об’єкт повинен бути трохи менше Місяця і на повноцінну планету він ніяк не тягне. Крім того точки L4 і L5 знаходяться в нашому полі зору і ми чітко бачимо, що там немає ніяких планет.

Знаходитися на одній орбіті навколо Сонця, дві планети можуть тільки в тому випадку, якщо вони обидві обертаються навколо загального центру мас. Прикладом такого руху є система Плутон-Харон. Харон часто називають супутником Плутона, але це невірно, справа в тому, що центр мас даної системи, навколо якого і обертаються Плутон і Харон, знаходиться поза поверхнею Плутона.



У випадку, якщо б у Землі дійсно був двійник, що обертається з нею навколо загального центру мас, то нас, швидше за все, не існувало б. Величезні приливні сили настільки масивного сусіда привели б до збільшення сейсмічної і вулканічної активності в сотні або навіть тисячі разів. В результаті поверхня планети була б практично повністю покрита розплавленою речовиною, океани були б дуже гарячі для життя, а, можливо, і взагалі б випарувалися.