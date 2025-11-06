Прірва у зарплатах: середня зросте до 30 тисяч, а “мінімалка” не покриє навіть базових потреб

Наступного року середня заробітна плата в Україні може збільшитися з 26 тис. до 30 тис. грн. Проте значно гірша ситуація складається з мінімальною зарплатою. Її у 2026 році планують збільшити лише з 8000 до 8647 грн, що, за оцінками експертів, менше, ніж необхідно для задоволення базових потреб.

За межею бідності

В Україні близько 1,5 мільйона осіб працюють, отримуючи мінімальну платню. Хоча серед них є багато тих, хто насправді заробляє більше, отримуючи доплату “в конверті”, залишається значна кількість людей, які реально живуть на 8 тис. грн. Це, передусім, працівники бюджетної сфери та мешканці маленьких населених пунктів.

Проблема в тому, що українець, який працює повний робочий день, не може перебувати за межею бідності. Якщо використовувати європейські рекомендації, мінімальна зарплата вже зараз має бути на рівні близько 12 тис. грн (половина медіанної зарплати).

Більше того, “мінімалка” не може бути меншою за 11,2 тис. грн, оскільки це рівень фактичного прожиткового мінімуму. Встановлення її на нижчому рівні суперечить самому принципу соціальних гарантій.

Що пропонують профспілки

Федерація профспілок зверталась до уряду з пропозицією встановити з 1 січня 2026 року “мінімалку” на рівні не нижчому за 50% від прогнозної середньомісячної заробітної плати. Йдеться про суму орієнтовно у 12 195 грн.

Однак, незважаючи на прогнозоване зростання середньої зарплати до 30 тисяч, мінімальна зарплата наступного року, ймовірно, залишиться на рівні, якого недостатньо навіть на забезпечення базових потреб українців.