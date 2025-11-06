Sharp AQUOS Sense 10: дивний смартфон із захистом за військовим стандартом

Японський бренд Sharp представив свій ювілейний смартфон AQUOS Sense 10. Це один з найдивніших і найбільш компактних гаджетів 2025 року.

Модель отримала 6,1-дюймовий Pro IGZO OLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 1500 ніт. Основою став чіп Snapdragon 7s Gen 3, що забезпечує приріст продуктивності CPU на 20% і GPU на 40% в порівнянні з минулим поколінням Sharp AQUOS.

Крім того, Sharp AQUOS Sense 10 оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг, розрахованим на два дні активного використання. З коробки смартфон працює на Android 16. Основна камера — 50,3 Мп, фронтальна — 32 Мп. Обидві підтримують ШІ-поліпшення. Серед інших функцій — NFC, сканер відбитків, розпізнавання облич, Bluetooth 5.2, стереодинаміки і захист IPX5/IPX8/IP6X з військовим стандартом міцності MIL-STD-810H.

Sharp AQUOS Sense 10 буде доступний у шести кольорах і двох конфігураціях: 6/128 ГБ за 62 700 ієн (~33 тисячі рублів) і 8/256 ГБ за 69 300 ієн (~37 тисяч рублів). Продажі стартують 13 листопада в Японії, а пізніше пристрій з’явиться в інших країнах.