HUAWEI Mate 70 Air вийшов: на що здатен вбивця iPhone Air

Компанія HUAWEI представила смартфон Mate 70 Air з товщиною корпусу 6,6 мм. Незважаючи на свою «витонченість», гаджет нічим не поступається сучасним флагманам в частині ємності АКБ, а заодно обладнаний просунутим набором датчиків камери.

HUAWEI Mate 70 Air оснащений 7-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю 2760×1320 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 4000 кд/м². Смартфон пропонується в двох конфігураціях заліза: з чіпом Kirin 9020B і 12 ГБ ОЗУ або з Kirin 9020A і 16 ГБ ОЗУ.

До складу тильного блоку камер входять головний датчик на 50 Мп (1/1,3 дюйма), 8-мегапіксельний ультраширококутний і телеоб’єктив з датчиком на 12 Мп і 3-кратним оптичним зумом, а також мультиспектральний сенсор для підвищення точності передачі кольору. Роздільна здатність фронтальної камери — 10,7 Мп.

За автономність новинки відповідає акумулятор ємністю 6500 мАг з підтримкою 66-ватної зарядки. Список характеристик також включає захист від води і пилу за стандартом IP69, модуль Wi-Fi 7, підтримку супутникового зв’язку Beidou і сканер відбитків пальців на бічній грані корпусу.

HUAWEI Mate 70 Air доступний на ринку Китаю в чорному, білому та сріблястому кольорах за такими цінами:

12/256 ГБ — 575 доларів

12/512 ГБ — 645 доларів

16/256 ГБ — 645 доларів

16/512 ГБ — 715 доларів