Motorola представила Moto G67 Power з чіпом Snapdragon 7s і акумулятором на 7000 мАг

Компанія Motorola офіційно представила на світовому ринку Moto G67 Power — смартфон середнього класу з акцентом на автономність.

Пристрій отримав кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7000 мАг, який забезпечує до двох днів роботи без підзарядки. Підтримується швидка зарядка потужністю 30 Вт. Ще одна цікава особливість — захист корпусу за стандартами IP64 від пилу і вологи, а також MIL-STD-810H від ударів.

Сам смартфон оснащений 6,7-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц. В основі лежить чіпсет Snapdragon 7s Gen 2 з 8 ГБ оперативної і до 256 ГБ вбудованої пам’яті. Працює пристрій на Android 15.

На задній панелі встановлена подвійна камера: основна на 50 Мп з сенсором Sony LYT-600 і надширококутна на 8 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери — 32 Мп.

Moto G67 Power також пропонує стереодинаміки, бічний сканер відбитків пальців і задню панель з екошкіри.

Новинка надійде в продаж у деяких країнах з 12 листопада за ціною від $190.