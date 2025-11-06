Google додав на YouTube більше реклами

Google вкотре змінила формат реклами на YouTube — цього разу «під роздачу» потрапили користувачі мобільного додатку. Нав’язливі оголошення тепер змушують власників мобільних пристроїв переглядати їх без можливості пропускати.

Під час перегляду відео рекламні матеріали можуть доповнюватися спонсорським посиланням на товар або сайт, яке додаток показує на правій половині дисплея.

Новий формат реклами (вгорі) у порівнянні зі старим (внизу)

Раніше над такими блоками розміщувалася іконка пропуску реклами для швидкого повернення до вихідного відеоматеріалу. Тепер же у частини користувачів вона зникла. Тому навіть при пропуску основного спонсорського ролика посилання на правій половині екрану нікуди не дінеться до закінчення таймера.

Іншими словами, без передплати Peremium власнику смартфона доведеться не тільки дивитися спонсорський ролик у лівій частині екрана, але й примусово спостерігати превью просувного посилання в правій. У YouTube поки не коментували це нововведення.