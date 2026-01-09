Гороскоп на сьогодні, 9 січня, для всіх знаків зодіаку
Сьогодні 9 січня. Це день, який таїть у собі магію тонких зв’язків і творчої паузи. Сьогодні краще сповільнитися і знайти кращі шляхи.
♈️Овни
Овнам сьогодні варто зайнятися підготовкою додаткових планів і шляхів відступу. Ваш наступний ривок буде непростим.
Космічна порада: крок назад до світла
♉ Тельці
Тельцям варто перетворити рутину на найгарніший і унікальний танець. Витонченість дозволить відшукати шляхи і рішення, раніше недоступні оку.
Космічна порада: розквітайте разом зі світом
♊ Близнюки
Близнюкам варто бути уважними. Сьогодні світ може змінитися в одну мить, головне не пропустіть цей момент і вивчіть нові правила.
Космічна порада: звірять душу і серце
♋ Раки
Ракам пора повірити в свою силу. Вам не потрібно брати на себе занадто багато, часто людям вистачить однієї вашої присутності.
Космічна порада: зціліть долю
♌ Леви
Левам не можна вимагати плату за свої справи. Доля і так нагородить вас, але, якщо будете жадібні, зіткнетеся з наслідками.
Космічна порада: відмовтеся від спокуси
♍ Діви
Дівчатам час переконатися, що деякі проблеми вирішуються самі собою. Не поспішайте кидатися в бій, дозвольте долі покінчити з ворогами.
Космічна порада: вам не потрібен меч
♎ Терези
Терезам варто відкинути страх повернення. Не потрібно спалювати мости і думати, що вас не пробачать. Повірте, вас чекають.
Космічна порада: пробачте себе
♏ Скорпіони
Скорпіонам потрібно згадати, що крім душі у них є і тіло. Прислухайтеся до болю вашої оболонки і дайте їй відпочити.
Космічна порада: виснажуйте долю, а не себе
♐ Стрільці
Стрільцям краще піддатися спонтанності. Не шукайте причин для дій, не будуйте планів і не думайте про цілі. Пливіть за течією.
Космічна порада: відповідь у пустощах зірок
♑ Козероги
Козерогам час шукати наставника. Ваш шлях може бути занадто складним для однієї людини, не соромтеся просити поради.
Космічна порада: повірте в знаки
♒ Водолії
Водоліям особливо важливо залишатися реалістами. Магія сьогодні занадто сильна, тому не намагайтеся її приборкати.
Космічна порада: бийтеся, поки серце в вогні
♓ Риби
Рибам час заземлитися. Ваша магічна інтуїція також сильна, але вже небезпечна, тому прислухайтеся до неї з особливою обережністю.
Космічна порада: не загубіть шлях додому