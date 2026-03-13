Epic Games Store безкоштовно роздає дві кардинально різні ігри: шутер про Першу світову та затишний симулятор

Команда Epic Games Store (EGS) запустила нову щотижневу роздачу. Зазвичай платформа пропонує ігри, які добре поєднуються за жанром чи тематикою, проте цього разу адміністрація магазину вирішила порадувати геймерів двома абсолютно контрастними проєктами.

Що можна забрати цього тижня:

Isonzo: Реалістичний багатокористувацький шутер у сеттингу Першої світової війни. Історично достовірний проєкт від студії BlackMill Games неодмінно сподобається прихильникам правдоподібних і хардкорних бойовиків на кшталт Verdun та серії Red Orchestra.

Реалістичний багатокористувацький шутер у сеттингу Першої світової війни. Історично достовірний проєкт від студії BlackMill Games неодмінно сподобається прихильникам правдоподібних і хардкорних бойовиків на кшталт Verdun та серії Red Orchestra. Cozy Grove: Повна протилежність першій грі — розслаблюючий симулятор життя на острові з привидами. Ця пригода, що нагадує суміш Animal Crossing та Don’t Starve, створена спеціально для геймерів, які нікуди не поспішають і просто хочуть затишно провести вечір.

Акція традиційно триватиме рівно тиждень і завершиться 19 березня.

Вже відомо, що наступного разу Epic Games Store запропонує своїм користувачам забрати Electrician Simulator (симулятор електрика), а також спеціальний святковий набір для популярної гри World of Warships.