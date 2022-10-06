У FIFA 23 помилково додали жінок-футболісток

Користувачі симулятора FIFA 23 виявили можливість грати за жінок у всіх режимах гри. Першим про це повідомив користувач Reddit під ніком theOUTCOME3.

За словами геймера, він виявив, що у футбольному симуляторі можна обрати жінок у будь-яку команду. У FIFA присутні жіночі команди, проте їх не можна заявляти разом із чоловічими. Також кількість подібних команд невелика, через що в грі немає режиму кар’єри з жіночими клубами.

Ентузіаст звернув увагу, що через невідому помилку може додати футболісток до будь-якої команди і в будь-якому режимі — зокрема найпопулярнішого FIFA Ultimate Team (FUT). Автор розповів, що EA Sports навряд чи це планувала, і жінки з’явилися в чоловічих командах випадково.

Відвідувачі Reddit неоднозначно оцінили помилку. Один із коментаторів поскаржився, що дивний баг знищує баланс та атмосферу гри. Це супер весело. Хотілося б, щоб ми могли обирати жінок у чоловічі команди навмисне», – зазначив користувач під ніком HgPorras.

Жіночі команди вперше з’явилися у FIFA у 2016 році, з кожною новою серією гри їхня кількість збільшувалася. Зі спортивних міркувань організовувати матчі між жіночими та чоловічими командами у грі не можна.