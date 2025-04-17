Sony знову розізлила геймерів: чергове здорожчання PlayStation Plus

Sony вкотре почала підвищувати вартість підписки PlayStation Plus по всьому світу. Спочатку сервіс подорожчав у країнах Південно-Східної Азії та Латинської Америки. У середині квітня стало відомо про подорожчання в Туреччині та Канаді.

Наприклад, річна PS Plus Deluxe у Туреччині після коригування цін коштуватиме 4266 лір замість 2740 лір, а в Канаді Premium-підписка подорожчала зі 190 місцевих доларів до 225 доларів.

Геймери залишилися незадоволені, що очікувано. Деякі пишуть в інтернеті, що після останнього підвищення цін відмовляться від підписки, оскільки це вже не перше подорожчання за останній час.

“Щойно отримав лист про те, що моя передплата подорожчала до 225 канадських доларів. Хіба вона вже не дорожчала до 190 доларів цього року? Я вже скасував передплату. Вони більше не отримають моїх грошей в осяжному майбутньому», – незадоволений геймер з Reddit.

Геймери кажуть, що з’являється дедалі більше причин піти з PlayStation на ПК, де й ігри коштують дешевше, і за онлайн не потрібно платити.

“ПК-геймінг продовжує перемагати… Я купив PS5 у 2022 році, і ціна PS Plus продовжувала зростати, і в підсумку вона виявилася для мене невигідною. Зараз я граю виключно в однокористувацькі ігри на консолі. GTA 6, ймовірно, єдина причина, через яку я все ще зберігаю PS5», – пише незадоволений користувач.

Раніше Sony підняла вартість консолей PlayStation 5 у деяких країнах, включно з Європою. Це теж викликало шквал критики.