Опубліковано список відеоігор, які найбільше ненавидять геймери з усього світу

Відеоігри — це творіння, створені для того, щоб зацікавити та розважити користувачів. Але іноді праці розробників призводять до зворотного ефекту. Компанії, намагаючись вкластися в терміни випуску чергового проекту, можуть упускати технічні помилки, баги, або просто робити сюжет, який викликає непорозуміння у гравців. І коли людина витрачає свої гроші та час, а її очікування не виправдовуються, скарги в соцмережах ллються величезним потоком.

Компанія Guidestrats провела цікаве дослідження та визначила відеоігри, що викликають найбільше невдоволення користувачів. Для цього було проаналізовано понад три мільйони коментарів у соціальній мережі Twitter. Найвищий відсоток негативних відгуків виявився у Angry Birds – згадка «пташок» у 30.05% випадках є критикою. На другому місці йде мобільна аркада Homescapes, на яку припадає 29,2% негативних відгуків.

Повний список ненависних ігор наведено нижче. У нього потрапили Babylon’s Fall, Escape From Tarkov, Call of Duty Warzone, Halo Infinite, Diablo Immortal, Rust, EA NFL Madden 23 і розрахований на багато користувачів шутер Valorant.

Якщо говорити про консолі, відгуки для яких бралися з внутрішніх магазинів платформи, то серед найненависніших ігор на PlayStation 5 лідирує ремейк The Last of Us Remastered із показником негативу 25.5%. За ними слідує Stray з 15.59% і Returnal з 13.90%.

Користувачі Xbox Series X/S не шанують Halo Infinite (24.51%), комедійний шутер High on Life з (20.10%) та Grounded (19.07%).

Nintendo Switch та її ігри також не уникли цього дослідження. Користувачі портативної консолі недолюблюють Legend of Zelda: Breath of the Wild з 20.06% негативу, Bayonetta 3 з 19.48% і Pokémon Legends: Arceus з 18.92%.

Для отримання результатів дослідження на кожній платформі використовувалися модуль HuggingFace та модель аналізу настроїв CardiffNLP, яка дозволяє визначити полярність коментарів (позитивна, негативна чи нейтральна). Чи згодні з такими результатами?