Монета підкаже, коли пора підкачати шини: трюк від досвідчених водіїв

Шини — єдина частина автомобіля, яка постійно контактує з дорогою. Від їхнього стану безпосередньо залежить ваша безпека, витрата палива і керованість машини. Неправильний тиск повітря в шинах погіршує зчеплення, збільшує гальмівний шлях і призводить до перевитрати бензину. Експерти радять перевіряти шини не рідше одного разу на два тижні. Якщо у вас немає манометра, на допомогу прийде звичайна монета.

Як перевірити тиск в шинах за допомогою монети

Цей простий спосіб допоможе вам швидко оцінити стан шин, якщо немає інших інструментів.

Зробіть «мітку». При правильному тиску в шинах вставте монету в центр протектора збоку. Запам’ятайте або відзначте місце, де закінчується гума і починається видима частина монети. Це буде ваша відправна точка.

Порівняйте при наступній перевірці. Наступного разу вставте монету в те саме місце на шині. Якщо видимої частини монети стало більше, ніж у перший раз, значить тиск у шині вище норми. Якщо гума закриває більше монети, тиск нижче оптимального.

Монета — для перевірки протектора

Тим же способом можна легко оцінити знос протектора. Якщо глибина протектора занадто мала, і «мітка» на монеті показує, що він досяг мінімально допустимого рівня, це сигнал про те, що пора задуматися про заміну шин.

Регулярний контроль тиску і стану протектора — це проста, але дуже важлива профілактика. Вона не тільки продовжить термін служби ваших шин, але і допоможе знизити витрату палива і підвищити безпеку на дорозі.