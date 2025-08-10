Монета подскажет, когда пора подкачать шины: трюк от опытных водителей

Шины — единственная часть автомобиля, которая постоянно контактирует с дорогой. От их состояния напрямую зависит ваша безопасность, расход топлива и управляемость машины. Неправильное давление воздуха в шинах ухудшает сцепление, увеличивает тормозной путь и приводит к перерасходу бензина. Эксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели. Если у вас нет манометра, на помощь придёт обычная монета.

Как проверить давление в шинах с помощью монеты

Этот простой способ поможет вам быстро оценить состояние шин, если нет других инструментов.

Сделайте “метку”. При правильном давлении в шинах вставьте монету в центр протектора сбоку. Запомните или отметьте место, где заканчивается резина и начинается видимая часть монеты. Это будет ваша отправная точка. Сравните при следующей проверке. В следующий раз вставьте монету в то же место на шине. Если видимой части монеты стало больше, чем в первый раз, значит давление в шине выше нормы. Если резина закрывает больше монеты, давление ниже оптимального.

Монета — для проверки протектора

Тем же способом можно легко оценить износ протектора. Если глубина протектора слишком мала, и “метка” на монете показывает, что он достиг минимально допустимого уровня, это сигнал о том, что пора задуматься о замене шин.

Регулярный контроль давления и состояния протектора — это простая, но очень важная профилактика. Она не только продлит срок службы ваших шин, но и поможет снизить расход топлива и повысить безопасность на дороге.