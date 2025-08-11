Мобільні RTX 5070 Ti та RTX 4080 порівняли в сучасних іграх

Автор YouTube-каналу Jarrod’sTech опублікував відео, в якому порівняв продуктивність мобільних відеокарт GeForce RTX 5070 Ti і GeForce RTX 4080 в 25 сучасних іграх.

Для проведення тестів були обрані ноутбуки Lenovo Legion Pro 7i (GeForce RTX 4080, Core i9-13900HX і 32 ГБ ОЗУ стандарту DDR5) і XMG NEO 16 (GeForce RTX 5070 Ti, Core Ultra 9 275HX і 32 ГБ ОЗУ стандарту DDR5). Всі 25 ігор запускалися на максимальних налаштуваннях в роздільній здатності Full HD, Quad HD і Ultra HD.

При 1080p ноутбук з RTX 4080 обійшов свого опонента на 4,58%, а в деяких іграх перевага першого і зовсім перевищувала 10%. Наприклад, в Red Dead Redemption 2 (27,38%), Baldur’s Gate 3 (17,3%), Metro Exodus Enhanced (12,69%) і The Witcher 3 (11%). При налаштуваннях роздільної здатності в 1440p мобільна RTX 4080 випереджає мобільну RTX 5070 Ti в середньому на 7,41%. Практично той самий розрив був показаний і при 4K-роздільній здатності — 7,3% на користь RTX 4080.

