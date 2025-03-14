Никогда не говорите своему ребенку “молодец”: Дмитрий Карпачев провел мастер-класс по похвале

02О том, что детей нужно поддерживать и хвалить, знает, наверное, каждый. Популярные психологи и коучи подчеркивают это едва ли не в каждом посте в соцсети или YouTube-видео на тему воспитания. Однако, как оказалось, хвалить также нужно правильно. Авторитетный украинский психолог Дмитрий Карпачев рассказал, почему обычное «Ты молодец!» – это в большинстве случаев пустая трата слов, а не похвала.

В слове «молодец» нет ни смысла, ни эмоций

Известный психолог утверждает, что «молодец» – это пустое слово. Произнося его, вы не конкретизируете, за что именно хвалите ребенка, не акцентируете внимание на его способностях или моральных качествах, которые он проявил в конкретной ситуации.

По словам Карпачева, ребенок обязательно должен понимать, за что именно его похвалили. Тогда он осознает, что его поступок был правильным и будет действовать так и впредь. Если же вы похвалите ребенка, например, за хорошие оценки или другие достижения, ваши слова станут для него мотивацией стараться еще больше.

Как правильно хвалить ребенка?

Чтобы подчеркнуть правильность поступка или определенные успехи ребенка, нужно использовать как можно более конкретные формулировки. Например:

спасибо, что помог/ла мне разобрать покупки;

сегодня ты значительно быстрее сделал/ла уроки;

ты принял/ла самое лучшее решение;

я горжусь, что ты смог/ла с этим справиться;

меня впечатляет твоя изобретательность.

Эти и другие фразы акцентируют внимание на конкретных достоинствах и достижениях вашего ребенка, давая ему понять, что вы интересуетесь его жизнью и готовы поддерживать.

Почему важно хвалить даже за маленькие достижения?

Важно не только слова похвалы, но и ее регулярность. Если раз в год похвалить ребенка за хорошие оценки в табеле, это не принесет ожидаемого результата. Чтобы показать ребенку свою поддержку, нужно регулярно интересоваться его жизнью и замечать даже самые маленькие достижения. Тогда у вашего сына или дочери сформируется стабильная самооценка, а отношения между вами станут еще ближе и доверительнее.