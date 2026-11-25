Видання TechRadar оновило свій рейтинг найкращих смартфонів Apple, і в ньому на першому місці не Pro-модель. Найкращим iPhone для більшості користувачів експерти назвали базовий iPhone 17.

iPhone 17 вразив поєднанням 6,3-дюймового OLED-екрана ProMotion з частотою до 120 Гц, процесора A19 і стартового накопичувача на 256 ГБ. Головний компроміс, який відзначили в TechRadar, — відсутність окремої телефото-камери. В Україні iPhone 17 на 256 ГБ зараз можна купити приблизно за 44,5 тис. грн.

Для любителів мобільної фотографії експерти радять iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Обидва смартфони працюють на чипі A20 Pro, мають по три камери на 48 Мп, а основна камера отримала змінну діафрагму.

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У бюджетній категорії переміг iPhone 17e. Він має процесор A19, основну камеру на 48 Мп, підтримку MagSafe і накопичувач від 256 ГБ. Проте частота оновлення екрана обмежена 60 Гц, а камера лише одна.

Найкращим, і водночас єдиним, складаним смартфоном Apple став iPhone Duo. Він отримав внутрішній екран на 7,6 дюйма, зовнішній на 5,4 дюйма та процесор A20 Pro. Серед переваг експерти відзначили конструкцію шарніра та майже непомітну складку, а серед недоліків — відсутність телефото-камери та Face ID, а також обмежену підтримку сторонніх застосунків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що глава Honor порадив не поспішати з покупкою iPhone Duo, адже компанія готує власний широкий складаний смартфон.