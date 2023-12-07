Hardnews

iPhone 16 буде краще адаптовано для ШІ

07.12.2023
iPhone 16 Pro

Apple планує обладнати iPhone 16 новим мікрофоном, який поліпшить роботу голосового асистента Siri. Про це повідомляє видання MacRumors, посилаючись на відомого інсайдера та аналітика компанії TF International Securities Мінга-Чі Куо.

Куо стверджує, що Apple робить велику ставку на функції власного генеративного штучного інтелекту на кшталт GPT в iPhone 16. Він буде прив’язаний до голосового асистента Siri. Щоб Siri краще розпізнавала команди, в Apple вирішили оновити мікрофони в майбутніх смартфонах.

Новий мікрофон буде якісніше відсівати голоси людей від побічних звуків. Ця особливість, за словами Куо, “значно поліпшить роботу Siri”. Новий мікрофон також отримає більш надійний захист від вологи і пилу.

Функції на базі ШІ стануть ключовою особливістю iPhone 16. Куо не виключає, що через апаратні відмінності деякі інтелектуальні можливості стануть ексклюзивними для смартфонів Apple 2024 року.

Компанії AAC і Goertek стануть головними постачальниками мікрофонів для iPhone 16. Партнерство з Apple, вважає Куо, принесе їм більший прибуток.

“Середня ціна мікрофонів для кожного iPhone 16 буде щонайменше на 100-150% вищою, ніж у мікрофонів для iPhone 15. У результаті очікується, що доходи AAC і Goertek значно зростуть за рахунок ставки Apple на ШІ”, – додав інсайдер.

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07.12.2023
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