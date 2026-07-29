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Ніздря в ніздрю: SteamOS майже наздогнала Windows 11 на бюджетній Radeon RX 590

У самих іграх різниця мінімальна, зате SteamOS з'їдає майже вдвічі менше оперативної пам'яті (9,7 проти 15,9 ГБ).

Автор:
Natalia Daineko

Ентузіаст із YouTube-каналу RandomGaminginHD перевірив, наскільки ігрова операційна система SteamOS від Valve здатна конкурувати з Windows 11 на бюджетному «залізі». Для тесту він зібрав недорогий комп’ютер із відеокартою AMD Radeon RX 590, яку сьогодні можна придбати приблизно за 100 доларів, і прогнав сім популярних ігор у роздільній здатності 1080p на SteamOS 3.8.14 та Windows 11 25H2.

Результати показали, що суттєвої різниці між системами майже немає. У частині проєктів Windows 11 виявилася трохи швидшою — насамперед у GTA 5 Enhanced та Counter-Strike 2, де відрив сягав 9–10%. Водночас у низці ігор, зокрема Elden Ring і Mafia Definitive Edition, SteamOS навіть трохи випередила «вікна».

ГраНалаштуванняSteamOS 3.8.14Windows 11 25H2Різниця
GTA 5 EnhancedVery High60,3 fps67,1 fps−10,1%
Counter-Strike 2High142,9 fps157,1 fps−9,0%
Red Dead Redemption 2Very High + FSR76,5 fps81,0 fps−5,6%
The Last of Us: Part ILow57,0 fps57,3 fps−0,5%
Spider-Man RemasteredMedium69,5 fps69,1 fps+0,6%
Mafia: Definitive EditionHigh66,5 fps65,5 fps+1,5%
Elden RingVery High54,8 fps53,9 fps+1,7%

Помітну перевагу SteamOS продемонструвала у споживанні ресурсів. Система на базі Linux займала близько 9,7 ГБ оперативної пам’яті проти 15,9 ГБ у Windows 11, а витрати відеопам’яті були приблизно однаковими — 5,2 проти 5,5 ГБ.

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Автор дійшов висновку, що для власників недорогих ПК SteamOS уже є повноцінною альтернативою Windows 11: у самих іграх різниця майже непомітна, зате безкоштовна система залишає більше вільної пам’яті для решти завдань.

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