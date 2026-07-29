Ніздря в ніздрю: SteamOS майже наздогнала Windows 11 на бюджетній Radeon RX 590

Ентузіаст із YouTube-каналу RandomGaminginHD перевірив, наскільки ігрова операційна система SteamOS від Valve здатна конкурувати з Windows 11 на бюджетному «залізі». Для тесту він зібрав недорогий комп’ютер із відеокартою AMD Radeon RX 590, яку сьогодні можна придбати приблизно за 100 доларів, і прогнав сім популярних ігор у роздільній здатності 1080p на SteamOS 3.8.14 та Windows 11 25H2.
Результати показали, що суттєвої різниці між системами майже немає. У частині проєктів Windows 11 виявилася трохи швидшою — насамперед у GTA 5 Enhanced та Counter-Strike 2, де відрив сягав 9–10%. Водночас у низці ігор, зокрема Elden Ring і Mafia Definitive Edition, SteamOS навіть трохи випередила «вікна».
|Гра
|Налаштування
|SteamOS 3.8.14
|Windows 11 25H2
|Різниця
|GTA 5 Enhanced
|Very High
|60,3 fps
|67,1 fps
|−10,1%
|Counter-Strike 2
|High
|142,9 fps
|157,1 fps
|−9,0%
|Red Dead Redemption 2
|Very High + FSR
|76,5 fps
|81,0 fps
|−5,6%
|The Last of Us: Part I
|Low
|57,0 fps
|57,3 fps
|−0,5%
|Spider-Man Remastered
|Medium
|69,5 fps
|69,1 fps
|+0,6%
|Mafia: Definitive Edition
|High
|66,5 fps
|65,5 fps
|+1,5%
|Elden Ring
|Very High
|54,8 fps
|53,9 fps
|+1,7%
Помітну перевагу SteamOS продемонструвала у споживанні ресурсів. Система на базі Linux займала близько 9,7 ГБ оперативної пам’яті проти 15,9 ГБ у Windows 11, а витрати відеопам’яті були приблизно однаковими — 5,2 проти 5,5 ГБ.
Автор дійшов висновку, що для власників недорогих ПК SteamOS уже є повноцінною альтернативою Windows 11: у самих іграх різниця майже непомітна, зате безкоштовна система залишає більше вільної пам’яті для решти завдань.