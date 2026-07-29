Ніздря в ніздрю: SteamOS майже наздогнала Windows 11 на бюджетній Radeon RX 590

Ентузіаст із YouTube-каналу RandomGaminginHD перевірив, наскільки ігрова операційна система SteamOS від Valve здатна конкурувати з Windows 11 на бюджетному «залізі». Для тесту він зібрав недорогий комп’ютер із відеокартою AMD Radeon RX 590, яку сьогодні можна придбати приблизно за 100 доларів, і прогнав сім популярних ігор у роздільній здатності 1080p на SteamOS 3.8.14 та Windows 11 25H2.

Результати показали, що суттєвої різниці між системами майже немає. У частині проєктів Windows 11 виявилася трохи швидшою — насамперед у GTA 5 Enhanced та Counter-Strike 2, де відрив сягав 9–10%. Водночас у низці ігор, зокрема Elden Ring і Mafia Definitive Edition, SteamOS навіть трохи випередила «вікна».

Гра Налаштування SteamOS 3.8.14 Windows 11 25H2 Різниця GTA 5 Enhanced Very High 60,3 fps 67,1 fps −10,1% Counter-Strike 2 High 142,9 fps 157,1 fps −9,0% Red Dead Redemption 2 Very High + FSR 76,5 fps 81,0 fps −5,6% The Last of Us: Part I Low 57,0 fps 57,3 fps −0,5% Spider-Man Remastered Medium 69,5 fps 69,1 fps +0,6% Mafia: Definitive Edition High 66,5 fps 65,5 fps +1,5% Elden Ring Very High 54,8 fps 53,9 fps +1,7%

Помітну перевагу SteamOS продемонструвала у споживанні ресурсів. Система на базі Linux займала близько 9,7 ГБ оперативної пам’яті проти 15,9 ГБ у Windows 11, а витрати відеопам’яті були приблизно однаковими — 5,2 проти 5,5 ГБ.

Автор дійшов висновку, що для власників недорогих ПК SteamOS уже є повноцінною альтернативою Windows 11: у самих іграх різниця майже непомітна, зате безкоштовна система залишає більше вільної пам’яті для решти завдань.