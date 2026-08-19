Майбутнє повітряної війни: безпілотник Valkyrie провів радіоелектронний бій із F-35

Концепція «вірного напарника» — коли дешевший безпілотник супроводжує дорогий пілотований винищувач і бере на себе найризикованіші завдання — з креслень остаточно переходить у практику. У квітні 2026 року компанія Kratos провела в Південній Каліфорнії льотні випробування безпілотника XQ-58A Valkyrie спільно з винищувачами морської піхоти США. Головним завданням тесту стала координована радіоелектронна боротьба, у якій дрон діяв поруч із кількома F-35 і одним F/A-18.

Для України, чия війна вже кілька років фактично є полігоном для дронів і засобів РЕБ, така новина — не абстрактна футурологія, а погляд на те, куди рухається технологія, з якою наші військові мають справу щодня.

Що саме показали

Випробування організувала команда перспективних розробок морської авіації за участю морської піхоти, ВМС США, а також Kratos, Northrop Grumman і Autonodyne. Найцікавіших моментів було кілька. По-перше, Valkyrie злетів без злітної смуги — з пускової установки нульової довжини, тобто фактично «вистрілив» у повітря, що знімає прив’язку до аеродромів. По-друге, керування дроном спершу здійснював оператор із наземної станції, а потім його на льоту передали автономній системі Autonodyne — і безпілотник продовжив виконувати завдання вже самостійно. Наприкінці апарат сам повернувся до заданої точки приземлення.

Ключове тут — саме поєднання. Valkyrie не просто літав автономно, а вів радіоелектронну боротьбу в загальному бойовому порядку з пілотованими винищувачами, прикриваючи їх і працюючи по електронних цілях. Це і є суть концепції: дорогий F-35 з пілотом усередині лишається в безпечнішій зоні, а дешевший дрон іде туди, де найгарячіше.

Чому це важливо

Економіка тут така сама, як і на українському фронті. Втратити безпілотник вартістю умовно кількох мільйонів значно прийнятніше, ніж винищувач за десятки мільйонів разом із підготовленим пілотом. Тому Kratos і робить ставку на масовість — компанія розраховує випустити понад 150 великих бойових дронів уже 2026 року й вийти на темп до 40 машин Valkyrie щорічно. Для порівняння з нашою реальністю: український досвід масового застосування недорогих дронів фактично довів життєздатність цього підходу раніше, ніж він дістався офіційних програм Пентагону.

Морська піхota США вже обрала Northrop Grumman і Kratos для програми Collaborative Combat Aircraft (CCA) — тих самих «вірних напарників», а перший прототип обіцяють завершити влітку 2026-го. Прискорює справу те, що розробники будують систему на вже наявному планері, а не проєктують літак з нуля. «Команда Valkyrie й далі прокладає шлях і демонструє критично важливі безпілотні технології», — прокоментував випробування Стів Фендлі, керівник підрозділу безпілотних систем Kratos, наголосивши на потенціалі роботи в умовах активної протидії супротивника.