Литва закупить для ЗСУ партію дронів-камікадзе Warmate

Минулого тижня було багато новин про іранські дрони-камікадзе. Експерти вивчали, у чому їх небезпека, а світова спільнота спостерігала за їх постачанням до РФ. Чи є на озброєнні ЗСУ щось подібне? Якісь барражируючі бойові припаси? Так є, а найближчим часом їх стане ще більше.





Український посол у Литві Петро Бешту підтвердив інформацію про те, що литовський уряд закупить Warmate для ЗСУ у рамках ініціативи Legion of Boom.

Партію барражируючих припасів литовці закупили для українських захисників у серпні. Журналіст Андрюс Тапінас тоді створив краудфандингову компанію зі збору коштів на дрони. Зібраних грошей вистачило на закупку 37 одиниць техніки. Вони прибудуть до України жовтні-листопаді. Європейська техніка більш високоточна та ефективна ніж іраньска.

Warmate — це дрон-камікадзе польського виробництва. Він має малі розміри, та відносно невелику вагу (5,7 кг). Швидкість розвиває до 150 км/год, радіус дії 30 км. Відомо, що така зброя є в українців й сьогодні, але у якій кількості — це таємниця. Зброя легка в керуванні, непомітна, ефективна. Раніше у мережі вже з’являлись відео, як ЗСУ знищило гради з їх допомогою.

Дрони-камікадзе використовують для знищення командних пунктів і броньованої техніки. Також з його допомогою можна виконувати наступні задачі:

спостереження;

виявлення цілей;

розпізнання цілей;

ураження живої сили.

Розвідка та спостереження ведуться з неба завдяки оптично-електронній станції візуальної розвідки. Станція стабілізована у двох площинах.

У небо барражируючий припас запускають за допомогою спеціальної стартової установки. По суті це високоплан с V-подібним оперенням літальної техніки. Літальний апарат автоматично виявляє цілі та знищує їх, якщо цілі не виявлені, БПЛА повертається назад. Атаку дрона контролю оператор.