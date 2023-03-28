Redmi Note 12 Turbo – представлений найпотужніший смартфон лінійки

Xiaomi випустила нову модель для серії Redmi Note 12. Це Redmi Note 12 Turbo, який має деякі преміальні характеристики і є першим смартфоном на базі нещодавно анонсованого процесора Snapdragon 7+ Gen 2.

Redmi Note 12 Turbo оснащений 6,67-дюймовим OLED-дисплеєм, роздільною здатністю FHD+, піковою яскравістю 1000 ніт, частотою оновлення 120 Гц. У системі камер три модулі: на 64 Мп із підтримкою оптичної стабілізації (OIS), на 8 Мп із надширококутним об’єктивом, на 2 Мп із макрооб’єктивом.

Під капотом Redmi Note 12 Turbo встановлений процесор Snapdragon 7+ Gen 2, до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x та 1 ТБ сховища UFS 3.1. Для відведення тепла є система парового охолодження. Смартфон живиться від акумуляторної батареї ємністю 5000 мАг за допомогою швидкої зарядки 67 Вт. Пристрій працює під керуванням Android 13 із коробки.

Ціни на Redmi Note 12 Turbo починаються з 1999 юанів (близько 10 тисяч гривень за актуальним курсом).

Про базову модель можна прочитати тут.