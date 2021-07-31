Китайський смартфон названий новим королем мобільної фотографії

Тільки вчора китайська компанія Huawei офіційно представила новий суперфлагман Huawei P50 Pro, як гаджет тут же встигли оголосити новим королем мобільного фотографії. Причому експерти DxOMark поставили смартфон на перше місце як за якістю основної, так і фронтальної камери.





У першому випадку Huawei P50 Pro отримав 144 бали, обійшовши колишнього лідера – Xiaomi Mi 11 Ultra – всього на 1 бал, а в другому – 106 балів, що вже на 2 бали більше, ніж у Huawei Mate 40 Pro. Нагадаємо, смартфон отримав головний 50-мегапіксельний сенсор з максимальною апертурою f / 1.8 і системою оптичної стабілізації, 13-мегапіксельний датчик з ультраширококутною оптикою, 40-мегапіксельний монохромний сенсор і 64-мегапіксельний датчик з 3,5-кратним оптичним зумом і оптичною стабілізації.

Фронтальна камера має розширення 13 мегапікселів. Гаджет оснащений 6,6-дюймовим OLED-екраном на 2700 х 1228 пікселів з підвищеною частотою оновлення картинки в 120 Гц і процесором Snapdragon 888 або фірмовим чіпом Kirin 9000 – в залежності від регіону.