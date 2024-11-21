Samsung Galaxy S25 Ultra показали на фотографіях за два місяці до анонсу

Користувач сервісу мікроблогів X (раніше Twitter) під ніком Jukanlosreve опублікував фотографії макету майбутнього флагмана Samsung Galaxy S25 Ultra, вихід якого очікується тільки в січні.

Пристрої на фотографіях підтверджують попередні витоки щодо дизайну і забарвлень. Судячи з усього, Galaxy S25 Ultra все-таки отримає плоскі грані, плоский дисплей і заокруглені кути. Також розташування всіх камер на задній панелі залишиться колишнім, але самі вічка отримають окантовку в стилі Galaxy Z Fold 6.

На знімках представлені муляжі Galaxy S25 Ultra у двох кольорах – титановому чорному і сріблястому. Однак інсайдери раніше розкрили, що девайс вийде ще в декількох кольорах, включно з титановим синім, титановим сірим, темно-синім, нефритовим зеленим і «рожевим золотом».

Найімовірніше, Samsung проведе презентацію Galaxy S25 у січні 2025 року.