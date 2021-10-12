Oclean W10 Water Flosser – іригатор для рота продають зі знижкою

Компанія Oclean, що спеціалізується на розробці розумних пристроїв по догляду за порожниною рота, оголосила спецпропозицію, в рамках якої іригатор для ротової порожнини Oclean W10 Water Flosser можна купити зі значною знижкою.





Oclean W10 використовується для очищення порожнини рота за допомогою струменя води під тиском, забезпечуючи оптимізований процес догляду за яснами за допомогою очищення важкодоступних ділянок, включаючи вузькі проміжки між зубами.

Oclean W10 володіє прозорою конструкцією, дозволяючи відстежити рівень заповнення резервуара водою. Об’єм резервуара становить 200 мл. Резервуар від’єднується, що спрощує процес його очищення.

Що кажуть стоматологи

Стоматологи рекомендують користуватися іригатором в якості альтернативі зубної нитки. Адже ви ж користуєтеся нею, чи не так? Вона дуже класно вивільняє з міжзубних просторів шматочки м’яса та іншої волокнистої їжі. Але будь-який необережний рух або занадто сильне натискання може привести до того, що нитка просто зашкодить ясна і викличе кровотечу.

Іригатор подає струмінь води, який досить сильний, щоб виштовхнути залишки їжі, але при цьому діє максимально щадним чином, щоб не пошкодити ні самим зубам, ні яснам. З яснами історія взагалі окрема. Іригатор може використовуватися не тільки в якості приладу для очищення порожнини рота, але і масажу ясен, який потрібно людям з різними типами захворювань.

Що за новинка

Іригатор Oclean W10 доступний в двох кольорах – лайм і персик. У 2021 році він був відзначений нагородами за дизайн від iF, WORLD DESIGN INDEX, і reddot. Такий аксесуар буде добре виглядати у вашій ванній кімнаті, а користуватися ним дуже зручно, завдяки продуманій і надійній конструкції.

Іригатор підтримує 5 режимів чистки. Для щоденної ретельної чистки використовується інтенсивний режим. При звичайному щоденному очищенні використовується стандартний режим. Для чутливих ясен слід використовувати акуратний режим, а для щоденного глибокого очищення потрібно запускати імпульсний режим. Є також режим «на вимогу», який використовується для щоденного очищення за потребами, дозволяючи самостійно контролювати інтенсивність струменя. Таймер кожні 15 секунд нагадує про необхідність зміни зони чистки.

У комплекті з іригатором надаються чотири наконечника, включаючи стандартний (для ретельного очищення вузьких міжзубних проміжків), ортодонтний (для чищення брекетів), а також для чищення ясенних кишень і язика.

Oclean W10 володіє захистом від попадання вологи відповідно до стандарту IPX7, тому пристрій можна промивати і використовувати під час прийняття душу.

Іригатор оснащений батареєю ємністю 1400 мА · год, що забезпечує автономну роботу пристрою протягом 30 днів. Зарядка проводиться через порт USB Type-C. На повну зарядку батареї потрібно менше 5 годин.

Плюси і мінуси моделі

Переваги Oclean W10 Water Flosser:

простота використання;

безпека для зубів і ясен;

гарантоване очищення важкодоступних ділянок;

свіжий подих;

компактний розмір (зручно носити з собою);

водонепроникний корпус (можна мити під краном);

ручка-ремінець для перенесення або зберігання в підвішеному стані;

2 роки гарантії; прийнятна ціна (50 доларів).

Недоліки приладу:

немає футляра для зберігання насадок;

немає чохла для зручного транспортування.

Ціна та доступність

Oclean W10 – при всіх своїх перевагах – це дуже недорога штука. Тим більше зараз, коли у вас є можливість купити його всього за 45 доларів,. Просто перейдіть за цим посиланням і візьміть купон зі сторінки продавця . Потім додайте товар в корзину і на етапі оформлення застосуєте купон.

Але це ще не все хороші новини. Перших покупців іригатора Oclean W10 чекають цінні призи:

300 звукових зубних щіток Oclean F1 Sonic Electric,

50 САНІТАЙЗЕРІВ G0TDYA Hand Sanitizer 80ML.

Крім того, серед покупців будуть розіграні ще 300 іригаторів Oclean W10, так що у вас буде можливість отримати два пристрої за ціною одного